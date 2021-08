Al Pala Expo di Marghera vaccinazioni ad accesso libero: gli atleti del Venezia Calcio a sostegno della campagna

Porte aperte oggi fino alle 16 al centro vaccinale di Marghera per chiunque voglia farsi inoculare il siero anti Covid: a dare il buon esempio per vincere la battaglia decisiva contro la pandemia, cinque campioni del Venezia Calcio, che stamani hanno ricevuto la seconda dose del vaccino al Pala Expo. Una dimostrazione di responsabilità e senso civico per invitare tutti gli appassionati di sport a fare lo stesso. Si tratta di Ma​ttia Caldara, Dennis Johnsen, Francesco Forte, Michael Svoboda, Pasquale Mazzocchi. Insieme a loro erano presenti gli assessori comunali allo Sport e alla Coesione sociale, nonché Marco Mastroianni, responsabile della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico. Hanno preso parte all’iniziativa anche i calciatori Tyronne Ebuehi e Daan Heymans.

Gli open day come quello di oggi, aperti a tutte le fasce d’età, sono nati su inizitiva dell’Ulss 3 Serenissima per incentivare le adesioni alla campagna vaccinale nel mondo sportivo. Anche il Comune di Venezia ha collaborato all’iniziativa, invitando tutte le associazioni sportive del territorio ad aderire: 47 società hanno scelto di partecipare. L’obiettivo è incrementare il numero di vaccinati tra gli atleti, anche under 18.

Il primo settembre, sempre al Pala Expo, in programma un altro open day, il secondo “Mercoledì dello sportivo” nel corso del quale saranno vaccinati alcuni giocatori delle giovanili del Venezia football club. Prevista la presenza anche di una rappresentanza della prima squadra. Sull’esempio dei loro idoli sportivi, molti giovanissimi e ragazzi “tesserati e dilettanti si stanno prenotando in queste ore nel sito dell’azienda sanitaria o hanno già fissato il loro appuntamento tramite le società sportive di appartenenza” fa sapere la Ulss 3. Insieme a loro potranno vaccinarsi anche i genitori che li accompagneranno. Anche il primo settembre accesso libero in tutti i centri vaccinali dell’Ulss 3. “Sono oltre 2000 gli appuntamenti riservati in questi giorni a giovani sportivi e genitori, opportunità estesa anche ai dilettanti under 40 con oltre 12.000 slot ancora disponibili fino a settembre” si legge in una nota dell’azienda sanitaria.