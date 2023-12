Al Nuovo Terraglio Premio Digital News 2023

Ieri pomeriggio, a Roma, si è svolta la cerimonia di premiazione per giornalisti nazionali e testate locali nello spazio Esperienza Europa a Piazza Venezia. Venti testate giornalistiche regionali provenienti da tutta Italia, isole comprese, sono state celebrate per il loro impegno straordinario nella comunicazione digitale. Tra quelle selezionate dalla commissione, spicca la presenza del nostro quotidiano online “Il Nuovo Terraglio”.

Nel corso della serata di gala, ieri pomeriggio, presso lo spazio Esperienza Europa a Piazza Venezia – intitolato alla memoria di David Sassoli, la Fondazione Aidr ha onorato un gruppo selezionato di professionisti del settore dei media e della comunicazione digitale. La cerimonia dei premi, denominata “Digital News”, è stata resa possibile grazie al generoso sostegno del main sponsor DXC Technology e all’impegno di tutti i soci e partner dell’Aidr.

I vincitori, tra cui Giorgio Rutelli (Direttore Formiche.net), Paolo Pagliaro (Direttore di stampa 9colonne), Italo Bocchino (Direttore del Secolo d’italia), Giuseppe Brindisi (Conduttore Mediaset), Antonio Pascotto (Caporedattore TgCom24), Giancarla Rondinelli (Inviata del Tg1 e di Porta a Porta), Fiorella Corrado (Capo ufficio stampa Ministero dell’ambiente), Iva Garibaldi (Capo ufficio stampa Ministero delle Finanze) e Giovannantonio Macchiarola (Capo degli affari pubblici di ENAV s.p.a), sono stati riconosciuti per la loro eccezionale creatività, innovazione e pragmatismo nell’ambito dei contenuti digitali. La cerimonia, che ha visto la partecipazione di eminenti personalità provenienti dalla politica, economia, società civile, media e pubblica amministrazione, è stata presieduta dalla madrina della serata, Maria Antonietta Spadorcia, vicedirettore e volto noto del Tg2.

Un momento particolarmente emozionante della serata è stato il riconoscimento speciale assegnato a Maria Vittoria, una straordinaria bambina di 9 anni affetta da SMA. Nonostante la sua malattia, Maria Vittoria ha dimostrato un eccezionale spirito indomabile e una passione accesa per il giornalismo. Il suo sogno di diventare una giornalista le ha valso il premio Digital News, consegnato da Sua Santità Papa Francesco in un affettuoso messaggio di amicizia. Anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un messaggio di incoraggiamento a Mavi, sottolineando l’importanza di perseguire le proprie passioni.

Il presidente della fondazione Aidr, Mauro Nicastri, ha sottolineato che l’edizione 2023 della cerimonia rappresenta un momento di riflessione e condivisione attorno ai valori portati dalla rivoluzione digitale. Ha enfatizzato l’importanza di premiare coloro che integrano le tecnologie digitali per una crescita collettiva, e ha evidenziato Maria Vittoria come un esempio tangibile di forza, determinazione e coraggio per tutti. La fondazione Aidr crede che la digitalizzazione possa portare valore aggiunto solo se condivisa collettivamente a beneficio di tutti.

Un altro aspetto significativo dell’evento è stata la collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico “Silvio Lopiano” di Cetraro (Cosenza), che hanno realizzato la targa del premio, guidati dal dirigente Graziano Di Pasqua.

La cerimonia si è conclusa con la premiazione di venti testate giornalistiche regionali. Il presidente Mauro Nicastri ha chiamato sul palco tutti i protagonisti di quello che ha chiamato giornalismo al servizio dei cittadini. I premiati: Il Nuovo Terraglio, Datamagazine, Digitale Popolare, Friuli Sera, Corriere Puglia e Lucania, Stampa Parlamento, Il Giornale d’Italia, Lo Speciale, Il Monito, Scisciano Notizie, La Voce di New York, News-24, News Sicilia, Puglialive, Quotidiano della regione Marche, Sardegna Reporter e Voce di Strada.

Queste testate giornalistiche, provenienti da ogni parte d’Italia, hanno stretto un importante legame di collaborazione con la fondazione Aidr per affrontare congiuntamente i temi della digitalizzazione e raggiungere tutti i cittadini.

“Siamo onorati di aver ricevuto il premio Digital News 2023 per la comunicazione digitale – commenta il direttore del Nuovo Terraglio, Cristina Colombera. – La nostra missione è, da sempre, quella di essere al servizio del cittadino come ha sottolineato il Presidente Nicastri. Il giornalismo digitale ha la grande peculiarità di dare notizie “a imperitura memoria”. Una notizia digitale insomma resta per sempre. È come offrire ai lettori un archivio cui attingere in ogni momento della giornata per quanto riguarda il passato, e un occhio attento e tempestivo su quanto accade intorno a noi. Un giornale online, come il nostro, che tratta argomenti locali, regionali, nazionali ma anche internazionali, può così valicare ogni confine e raggiungere i suoi lettori in ogni parte del mondo. Dedico questo premio alla splendida redazione che mi supporta e mi sopporta, al mio vicedirettore Valentina Nespolo con una menzione speciale al nostro editore Paola Zuliani, che ci segue sempre con passione e affetto.”