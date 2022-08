A Rimini un webinar sul fine-vita, nella cornice del Meeting per l’amicizia fra i popoli

Si sta svolgendo in questi giorni, a Rimini, il Meeting per l’amicizia fra i popoli, che ogni anno, nell’ultima settimana d’agosto, invita grandi personaggi della politica, manager dell’economia, rappresentanti di religioni e culture, intellettuali, artisti, sportivi e protagonisti dello scenario mondiale, a confrontarsi su temi trasversali in rapporto con il mondo.

Il Meeting è un luogo di incontro tra persone di fede e culture diverse e anche un luogo di amicizia, dove si possa costruire la pace, la convivenza e l’amicizia fra i popoli, che mette al centro la valorizzazione reciproca, e dove la differenza dell’altro è una provocazione positiva.

Nella giornata di ieri, si è tenuto anche un webinar sul fine-vita, dal titolo “Fra passione per l’uomo e cultura dello scarto. Fine-vita: dialogo alla luce del ddl 2553 Senato” e organizzato in collaborazione con Network Pubblica Agenda “Ditelo sui tetti”, in cui si è parlato delle sfide che il fine-vita ci pone di fronte, sia come singoli, sia nel contesto sociale e politico.

Domenico Menorello

ll tema è stato affrontato da tre diverse prospettive:

• teologico, secondo il punto di vista del Magistero della Chiesa con Mons. Piero Gallo (Addetto alla Segreteria di 1° classe, Segreteria di Stato, Città del Vaticano)

• giuridico, grazie all’intervento degli ospiti On. Domenico Menorello (Coordinatore Network Pubblica Agenda “Ditelo sui tetti”) e Dott. Domenico Airoma (Procuratore delle Repubblica di Avellino)

• medico, grazie alla testimonianza dei medici Andrea Manazza (Oncologo Palliativista ASL Torino 4) e Marco Maltoni (Direttore Unità Cure Palliative Romagna, Forlì)

Al seguente link è possibile trovare l’intervento integrale tenuto dall’ospite Domenico Menorello:



Martedì 23 agosto si entra nel vivo con ospiti dello scenario politico italiano

Come da tradizione, anche quest’anno il Meeting propone in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà un incontro su temi decisivi per il futuro del nostro Paese, quali sussidiarietà, educazione e lavoro come fattori essenziali del bene comune. Temi, che saranno al centro di un incontro che coinvolge nel dialogo: Luigi Di Maio, Capo Politico di Impegno Civico; Enrico Letta, Segretario Nazionale del Partito Democratico; Maurizio Lupi, Capo politico Noi Moderati, Presidente Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà; Giorgia Meloni, Presidente Nazionale di Fratelli d’Italia; Ettore Rosato, Presidente Nazionale di Italia Viva; Matteo Salvini, Segretario Federale della Lega; Antonio Tajani, Vicepresidente di Forza Italia.

Introduce il dibattito Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

Modera Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera.