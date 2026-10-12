Al Bar Centrale c’è la “Dead pool”

Quando un frame involontario scatena i social network per i contenuti forti, che scuotono in quanto colpiscono l’intimo senza preavviso, rilasciando un eco non certo gradevole, anzi

La notizia appare qualche giorno fa ma vogliamo riprenderla per approfondirne alcuni tratti. Partiamo dall’inizio, nel backstage della redazione di Bar Centrale, il programma Rai di Elisa Isoardi, c’è anche spazio per la “Dead pool“, termine inglese dal significato inequivocabile, il “toto – morti“. Su di una lavagna, immortalata di sguincio nelle clip che poi sono finite in una sua storia di Instagram, appare una lunga lista di nomi di personaggi dello spettacolo accompagnati dalle rispettiva età. E si capisce subito che lo svarione è evidente e ora metterci mano sarà estremamente difficoltoso. Vista anche la rivolta della rete, indignata per questo macabro gioco. Che scommette sì, ma sulla morte. Personaggi famosi, si diceva, che per via dell’età, ma anche per condizioni fisiche non al meglio, sarebbero entrati in questa oramai famosa play list. Da Lino Banfi a Renzo Arbore, Sophia Loren, anche se nell’elenco figurano tra gli altri, Roberto Vecchioni, Paolo Conte e anche Allevi molto più giovane, ma vogliamo fermarci qui, anche se la lista è visibilissima ovviamente. Le reazioni? Partiamo dalla popolare conduttrice che, intervistata sul fatto afferma: “Dispiaciuta per toto-morti, non è mio ma me ne assumo responsabilità”, dopo una notte insonne e molta inquietudine. Arrivando al listone e ai sui personaggi popolari menzioniamo Lino Banfi e Mogol, che hanno reagito con ironia e autentico, sano distacco. Rovistando gesti scaramantici e pillole di saggezza. Alla faccia della macabra lavagna, le chiacchiere da Bar Centrale e la famigerata classifica.

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