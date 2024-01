Al-Anon: il sostegno per chi lotta contro l’alcolismo

Al-Anon è la definizione di Alcolisti Anonimi, prende il nome da Alcoholics Anonymous.

L’alcolismo è una battaglia che coinvolge non solo chi ne soffre direttamente, ma anche coloro che gli sono vicini. In questo contesto, Al-Anon si presenta come un’organizzazione internazionale che offre un prezioso supporto e vicinanza agli amici, familiari e colleghi di coloro che combattono contro l’alcolismo.

L’obiettivo principale di Al-Anon è fornire comprensione e aiuto ai parenti e agli amici di coloro per cui l’alcol è diventato un problema. Un aspetto significativo di questa organizzazione è Alateen, un’importante estensione di Al-Anon pensata appositamente per i giovani familiari di alcolisti. In un ambiente altrettanto sicuro e di supporto, i ragazzi, come gli adulti, possono condividere le proprie esperienze e sentimenti riguardo all’alcolismo di un familiare o amico.

Il progetto “Il Risveglio delle Coscienze”

In uno sforzo per coinvolgere attivamente i membri delle associazioni Alateen, Al-Anon ed A.A., è stato lanciato il progetto “Il Risveglio delle Coscienze”. Questa iniziativa si propone di far sentire la voce e il cuore degli alateen, offrendo a tutti i partecipanti l’opportunità di conoscere il magico mondo di Alateen.

Il progetto è aperto a tutti i membri delle associazioni Alateen, Al-Anon ed A.A. e si presenta come un’occasione per esplorare gli strumenti che Alateen fornisce per il recupero personale. Le riunioni sono condotte dagli alateen stessi, offrendo agli adulti di Al-Anon ed A.A., così come ai professionisti, l’opportunità di partecipare, ascoltare e, soprattutto, comprendere meglio le esperienze degli alateen. Per i ragazzi, è un momento di scambio di opinioni e la possibilità di creare nuovi legami di amicizia.

Date delle riunioni online:

Domenica 11 febbraio

Sabato 9 giugno

Domenica 6 ottobre

Sabato 1 dicembre 2024

Le riunioni si svolgeranno dalle 10:00 alle 12:00, offrendo a tutti i partecipanti un’opportunità accessibile e inclusiva di essere parte di questa iniziativa significativa. Si invita tutti i membri delle associazioni Alateen, Al-Anon ed A.A. a prepararsi ad aprire la propria mente e il proprio cuore a questa esperienza di condivisione e comprensione reciproca.

Le coordinate per collegarsi alla riunione tramite la piattaforma zoom:

(ID 85800407570 PASSCODE 969501)