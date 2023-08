Al-Anon e Alateen: una luce nella tempesta per le famiglie degli alcolisti

Attenta a tematiche di salute mentale e di benessere della società, la nostra Redazione desidera sensibilizzare i lettori su un tema importantissimo: l’alcolismo, una malattia che coinvolge la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro e come i Gruppi familiari Al-Anon possono aiutare a risolvere il problema.

Benvenuti quindi nella nuova sezione intitolata Al-Anon e Alateen.

L’alcolismo, che è riconosciuto come malattia anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, non colpisce solo l’individuo che ne è soggetto, ma anche coloro che gli stanno intorno, come familiari e amici e colleghi di lavoro. La dipendenza da alcol può infatti distruggere relazioni, rovinare carriere e compromettere la salute fisica e mentale di chi ne soffre.

Inaugurando questa nuova sezione, la nostra Redazione si impegna a informare che l’alcolismo è una malattia che coinvolge tutta la famiglia. Il malessere della famiglia è dovuto al fatto che non si sa che si tratta di una malattia e, di conseguenza, si ignora tutto sulla malattia stessa. Si rimane soli anche quando si deve far fronte a questo male, e ci si ammala anche per orgoglio, paura, senso di colpa.

Il prezioso lavoro svolto da Al-Anon, un’organizzazione internazionale che offre supporto e vicinanza ad amici, familiari e colleghi di lavoro di coloro che lottano contro l’alcolismo è nata negli Stati Uniti nel 1951, ed è diventata una grande rete globale di sostegno, distribuita in 115 Paesi del mondo, che offre comprensione a parenti e/o amici di coloro per cui l’alcol è divenuto un problema.



Come Al-Anon aiuta le famiglie, gli amici e i colleghi di lavoro degli alcolisti

Come “Alcolisti Anonimi” cerca di aiutare l’alcolista a raggiungere la sobrietà e a vivere una vita più costruttiva, così Al-Anon aiuta i familiari dell’alcolista a raggiungere la serenità e a condurre una vita familiare più normale, sia che l’alcolista smetta di bere, sia che non smetta.

I Gruppi Familiari Al-Anon sono composti da familiari e amici di alcolisti o di persone per cui l’alcol è diventato un problema; essi si riuniscono per scambiare le proprie esperienze, le loro speranze e le loro energie per risolvere il problema comune. Tanto se l’alcolista è entrato in AA, come pure se non cerca ancora aiuto, i familiari possono fare molto per se stessi e l’alcolista. L’alcolismo è una malattia insidiosa che non influisce solo su chi ne soffre, ma anche su tutti coloro con i quali lui o lei vengono in contatto.

Questa malattia influisce in modo particolare sulle relazioni familiari, falsando ogni sentimento e rapporto. I familiari, nel loro tentativo di controllare il consumo di alcol, o per far fronte alla irresponsabilità dell’alcolista per un lungo periodo di tempo, rimangono emotivamente coinvolti e arrivano ad annullarsi fisicamente. La vergogna, le frequenti crisi economiche e la reciproca perdita di fiducia, mandano la casa in rovina.

Per ignoranza, anche se con le migliori intenzioni, il modo di comportarsi, che aggrava la malattia, tende a radicalizzarsi. Uno scopo di Al-Anon è quello di dare aiuto ai familiari ed agli amici di alcolisti, attraverso un programma basato sui Dodici Passi, e dare all’alcolista comprensione e incoraggiamento. Al-Anon offre un ambiente compassionevole e privo di giudizio, dove i partecipanti possono condividere le proprie esperienze, preoccupazioni e speranze riguardo ai loro cari affetti dalla malattia dell’alcolismo. Gli incontri di Al-Anon incoraggiano l’accettazione, la comprensione e il prendersi cura di se stessi. Attraverso il sostegno reciproco, i membri trovano la forza e le risorse per affrontare le difficoltà associate all’alcolismo di qualcun altro.



Come Alateen aiuta i giovani

I familiari adolescenti di alcolisti possono rivolgersi ad Alateen, un’importante estensione di Al-Anon, pensata appositamente per i giovani. In questo ambiente altrettanto sicuro e di supporto, i ragazzi – allo stesso modo degli adulti – possono condividere le proprie esperienze e i propri sentimenti riguardo all’alcolismo di un familiare o amico.



Le caratteristiche di Al-Anon e Alateen

L’associazione Al-Anon:

• non ha alcuna affiliazione religiosa o politica;

• osserva l’anonimato;

• non ha quote o tasse d’iscrizione;

• si mantiene in modo autonomo e attraverso contributi volontari;

• propone incontri a cadenza settimanale;

Il potere della condivisione

Le persone che hanno vissuto esperienze simili si uniscono per darsi sostegno reciproco. Le loro storie diventano fonte di ispirazione per tutti coloro che affrontano situazioni analoghe e condividerle mira a far sì che chiunque sia coinvolto nei problemi di alcolismo di una persona cara, possa sentirsi meno solo e isolato. La frequenza ai gruppi consente di riacquisire un modo di vivere sereno, correggendo i comportamenti scorretti nei confronti dell’alcolista e assumendone altri corretti.



Hai un parente o un amico con problemi di alcol?

Al-Anon o Alateen, con i loro 415 gruppi dislocati in Italia, possono aiutarti. Chiama il numero verde 800 087 897 o visita il sito www.al-anon.it.