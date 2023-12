Aiutiamo i piccoli uccelli nel periodo invernale

La Sezione Lipu Lega Italiana Protezione Uccelli Sezione di Venezia, rammenta l’importanza di aiutare i piccoli uccelli nel periodo invernale. Possiamo sostenere l’avifauna costruendo una mangiatoia e mettendo a disposizione del cibo per uccelli ad hoc, ma sono sufficienti anche delle mele o pere infilzate nel rametto di un albero.

VENEZIA – Una stagione dell’anno, quella invernale, particolarmente difficile per l’avifauna: le coltivazioni intensive, l’impoverimento degli habitat, la sottrazione di aree vegetali tampone tra i campi coltivati, l’asporto delle siepi hanno sostanzialmente sottratto l’habitat a molte specie di uccelli e li hanno spinti verso ambienti urbani e periurbani trovandosi, di conseguenza, in aree banalizzate con deficit per l’approvvigionamento alimentare.

Possiamo sostenere l’avifauna costruendo una mangiatoia e mettendo a disposizione del cibo per uccelli ad hoc, ma sono sufficienti anche delle mele o pere infilzate in un rametto di un albero.

La mangiatoia verrà riposta nel nostro giardino, anche condominiale (avendo cura di avvertire gli altri condomini). Accorgimento importante, fornire con costanza il cibo e quanto sino a primavera, quando appariranno i primi insetti, e l’alimentazione verrà tolta gradualmente.

Le tipologie di mangiatoia sono varie a seconda le specie di uccelli, nel sito di sezione www.lipuvenezia.it sono presenti delle istruzioni per un semplice fai da te.

Sarà curioso osservare le tante specie di uccelli che inizieranno a frequentare la nostra mangiatoia, non mancheranno la Passera mattugia, la Cinciarella, la Cinciallegra, il Fringuello, il Pettirosso, la Capinera, il Codibugnolo, lo Storno, la Tortora dal collare, il Colombaccio, il Merlo, lo Scricciolo, e tanti altri, talvolta meno noti, più schivi e mimetici come qualche migratore in ritardo, ad esempio, il Forapaglie o il Beccafico.

Una mangiatoia si può costruire in maniera alquanto spartana, anche utilizzando una tavoletta di legno inchiodata a un palo almeno alto un metro e mezzo, possibilmente lontano dalle abitazioni.

Il cibo da riporre corrisponde a granaglie di miglio, mais, semi di girasole, avena, ecc. reperibili con facilità nei negozi per animali. Alle granaglie vanno aggiunte palle di grasso animale acquistabili nei negozi dedicati, nonché pezzetti di carne, lardo, briciole di biscotti e panettone, non utilizzare pane o grissini.

Nella mangiatoia potremmo riporre delle bucce di mela, pera, con i relativi semi, ottima la scelta di infilzare qualche mela in un albero, qualche specie di uccelli si nutre direttamente facendo inevitabilmente cadere sotto dei rimasugli, altre specie di uccelli provvederanno a nutrirsi.

Una mangiatoia attiva tutto l’inverno, darà la certezza di passare la stagione fredda a decine di piccoli uccelli.

In copertina, cinciarella in mangiatoia credits foto Bruno Zavattin