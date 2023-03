Aiuta Ragazze nel Pallone 2023: it’s more than a Game

Partita la campagna di Crowdfunding per aiutare la realizzazione della quindicesima edizione di Ragazze nel Pallone, il Festival di Sport Femminile più grande d’Italia

PADOVA- Il Caro energia e la crisi che ne deriva ha colpito anche una realtà storica, solida e indistruttibile come l’Asd Ragazze nel Pallone che, dal 2009, organizza a Padova il Festival di Sport Femminile più grande d’Italia. Stiamo parlando di una tre giorni unica nel suo genere che attira atlete di tutte le età e categorie da tutta Italia e da vari Paesi Europei. 15 discipline sportive, tra le quali calcio, rugby, basket, futsal, ultimate frisbee, paddle, boxe, arti marziali e giochi sulla sabbia. Dibattiti e presentazioni di libri a tema. Con un unico grande scopo: lo Sport per tutti senza discriminazioni di genere.

Nasce così la necessità di chiedere l’aiuto di tutti gli appassionati (e non) di Sport per riuscire a svolgere l’evento di quest’anno.

Queste le dichiarazioni della Presidente storica dell’associazione, Elisabetta Torresin:

“Ogni anno, da 15 anni, “Ragazze nel Pallone” è una sfida. Non solo per le squadre in campo, ma anche per noi che cerchiamo con tutte noi stesse di portare a termine l’evento.

Per riuscire ad organizzare e portare a termine anche l’edizione di quest’anno abbiamo bisogno di aiuto per far diventare il nostro sogno, ancora una volta, realtà.”