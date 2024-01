AISLA: nuova Commissione Medico Scientifica

AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha inaugurato la sua nuova Commissione Medico Scientifica il 15 gennaio, una squadra di professionisti altamente qualificati pronti a guidare la lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) per i prossimi tre anni. Questa commissione, presieduta dal professor Mario Sabatelli, direttore clinico dell’area adulti del Centro Clinico NeMO presso il Policlinico Gemelli di Roma, è composta da esperti di diverse discipline mediche e scientifiche, tutti uniti dalla volontà di contribuire alla missione di AISLA nel contrasto a questa malattia devastante.

Fulvia Massimelli, la Presidente Nazionale di AISLA, esprime con grande entusiasmo la fiducia nella nuova Commissione Medico Scientifica, sottolineando l’importanza del loro ruolo nel affrontare le sfide legate alla SLA. Massimelli dichiara che il Piano Programmatico 2024-2027, sviluppato dalla commissione, sarà una guida fondamentale per le attività future dell’associazione, rappresentando un passo significativo nella lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica.

La commissione è composta da figure di spicco nel campo medico-scientifico, con il professor Sabatelli che apporta la sua vasta esperienza nella diagnosi, nello studio e nel trattamento della SLA. La bioetica è ben rappresentata dalla professoressa Luisella Battaglia, fondatrice dell’Istituto Italiano di Bioetica, e dal dottor Paolo Banfi, pneumologo presso la Fondazione don Gnocchi a Milano, che contribuirà con la sua esperienza nel trattamento respiratorio della patologia.

Altri membri di rilievo includono il professor Giorgio Calabrese, noto come “manovale della scienza e ambasciatore della salute”, premiato tra le “100 Eccellenze italiane” per il suo contributo nel campo dell’alimentazione e nutrizione umana. Tre nuovi membri portano con sé esperienza nell’approccio multidisciplinare alla patologia, contribuendo a garantire una presa in carico completa e integrata delle persone affette da SLA e delle loro famiglie.

La commissione non tralascia l’aspetto psicologico, con la dottoressa Maria Lavezzi, dirigente psicologo, che guida il Gruppo Italiano Psicologi SLA (GIP-SLA) e offre supporto psicologico alle famiglie colpite dalla malattia. La ricerca scientifica è rappresentata dal professor Vincenzo Silani, noto neurologo e direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’IRCCS Auxologico di Milano.

Durante la seduta di insediamento, la Commissione ha condiviso il Piano Programmatico 2024-2027, mettendo in luce temi prioritari come la divulgazione scientifica, la Biobanca Nazionale Sla, il telemonitoraggio, il test genetico, l’Ambulatorio virtuale per le valutazioni neurocognitive e lo screening del Piano Condiviso di Cure. Progetti come il progetto Disfagia, la revisione del documento sulla Legge 219/2017 e la stesura di linee guida specifiche sulla SLA per le emergenze/urgenze in dipartimento di emergenza saranno fondamentali per migliorare la gestione e la cura della SLA.

Il Prof. Mario Sabatelli, guidando la Commissione, conclude affermando: “La creazione di questa Commissione Medico Scientifica rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica. Sono onorato di guidare un gruppo di professionisti altamente qualificati e appassionati che condivideranno la loro conoscenza e competenza per promuovere la ricerca, migliorare le cure e sostenere le persone con Sla. Insieme, lavoreremo per trovare soluzioni innovative e per garantire una presa in carico completa e multidisciplinare per le persone con SLA e le loro famiglie.” La nuova Commissione Medico Scientifica di AISLA si presenta come una forza determinante nella corsa contro la SLA, portando speranza e impegno per un futuro migliore per chi vive con questa malattia.