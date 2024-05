Air Canada riparte da Venezia con voli diretti

Air Canada riprende i collegamenti tra Venezia e il Canada, offrendo ben 7 voli settimanali da Venezia a Toronto e Montréal.

VENEZIA – Air Canada ha ripreso i voli non-stop Venezia/Toronto, operando quattro volte a settimana fino al 25 ottobre 2024, e i voli non-stop Venezia/Montreal con tre frequenze settimanali fino al 26 ottobre 2024. Quest’estate Air Canada aumenta le frequenze tra Venezia e il Canada, passando dalle cinque frequenze settimanali della scorsa estate alle sette dell’attuale stagione estiva (uno al giorno), operando complessivamente 35 voli settimanali sul mercato italiano.

I voli di Air Canada da Venezia a Toronto e Montreal sono operati con Airbus A330-300, che può ospitare fino a 297 passeggeri, con una scelta di tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Air Canada Signature Class, con comodi sedili completamente reclinabili fino a diventare letti.

“Siamo lieti di riprendere i nostri voli e servizi da Venezia a Toronto e Montreal” per la stagione, ha affermato Stefano Casaregola, Regional Manager Sales Italia di Air Canada. “I nostri voli diretti tra Venezia e il Canada non solo offrono ai nostri clienti in Italia ottimi collegamenti diretti con queste due bellissime destinazioni, ma consentono anche eccellenti connessioni per tutto il nostro vasto Network nordamericano con oltre 100 destinazioni in Nord e Sud America.”

Tutti i voli sono stati schedulati infatti in modo da ottimizzare l’ampia connettività del network nordamericano di Air Canada, che comprende ben 52 aeroporti negli Stati Uniti.



Venezia – Toronto Operativi

VOLO DA Partenza A Arrivo Frequenza Stagionalità AC 817 Venezia 12:40 Toronto 16:05 Fino a 4x a settimana 5 Maggio – 25 Ottobre 2024 AC 816 Toronto 18:55 Venezia 09:40(+1 day) Fino a 4x a settimana 3 Maggio – 25 Ottobre 2024

Venice – Montreal Operativi

Volo DA Partenza A Arrivo Frequenze Stagionalità AC 819 Venezia 13:00 Montreal 15:50 Fino a 3x a settimana 4 Maggio – 26 Ottobre 2024 AC 818 Montreal 19:50 Venice 10:00(+1 day) Fino a 3x a settimana 4 Maggio – 24 Ottobre 2024

“La presenza storica di Air Canada a Venezia è un punto d’orgoglio per l’aeroporto Marco Polo” dichiara Delia Dell’Asin, Airline and Network Manager del Gruppo SAVE. “La combinazione di voli diretti giornalieri offerti dalla compagnia aerea verso gli hub di Montreal e Toronto è un ulteriore segnale della potenzialità di Venezia, che si conferma secondo mercato italiano per flussi passeggeri con il Canada.“

Possibilità di prenotazioni tramite il sito aircanada.com, tramite l’app Air Canada, i centri prenotazioni Air Canada, tutte le Agenzie di Viaggio o contattando il Centro Prenotazioni in Italia al numero +39 06 8351 4955.