AI: chi saprà usarla avrà un vantaggio enorme

É Michele Sangion, attivo sui temi dell’innovazione e dell’AI, a dirci che: “L’Intelligenza Artificiale può cambiare il modo in cui le imprese producono, vendono, esportano e cercano nuovi mercati. Ma bisogna passare dalla curiosità all’applicazione concreta”

Pordenone – L’Intelligenza Artificiale è già entrata nei processi produttivi, nella logistica, nel marketing, nella gestione dei dati e nelle strategie commerciali delle imprese. Dunque, non è più una questione di futuro. E per una regione come il Friuli Venezia Giulia, caratterizzata da una forte presenza di piccole e medie aziende e da una storica vocazione all’export, la vera sfida sarà capire quanto velocemente il sistema produttivo saprà trasformarla da tecnologia emergente a strumento quotidiano di competitività.

Sono queste le riflessioni di Michele Sangion, imprenditore pordenonese attivo sui temi dell’innovazione e dell’Intelligenza Artificiale, che recentemente è intervenuto a Roma, al Campidoglio, nell’ambito dell’incontro dedicato ad AI, economia e rapporti con i mercati del Mediterraneo.

“Il cambiamento che sto vedendo è soprattutto culturale – spiega Sangion –. Fino a poco tempo fa molte aziende consideravano l’Intelligenza Artificiale qualcosa di distante, quasi riservato alle grandi multinazionali. Oggi gli imprenditori iniziano invece a chiedersi dove possa essere utilizzata concretamente, quanto possa far risparmiare e quali nuove opportunità possa generare”.

Per una piccola o media impresa, l’AI può significare automatizzare attività ripetitive, analizzare più rapidamente grandi quantità di informazioni, gestire meglio i clienti, costruire offerte commerciali, migliorare il marketing, supportare le vendite e rendere più efficienti numerosi processi interni.

Nel manifatturiero può intervenire nell’ottimizzazione della produzione, nel controllo qualità e nella manutenzione. Nella logistica può migliorare l’organizzazione dei flussi e le capacità previsionali. Nel turismo può supportare la personalizzazione dei servizi. Nei servizi e nel commercio può semplificare il rapporto con il cliente e l’analisi dei comportamenti di acquisto.

Ma è soprattutto sull’export che potrebbe trovare una delle applicazioni più strategiche.

In particolare, nella sua regione, il Friuli Venezia Giulia, Michele Sangion spiega che questa regione dispone di un tessuto imprenditoriale fortemente orientato ai mercati internazionali, con rapporti consolidati con l’Europa centrale e orientale e una posizione geografica che la rende naturalmente proiettata verso più aree economiche.

“Per un’impresa che vuole entrare in un nuovo mercato – sottolinea Sangion – l’Intelligenza Artificiale può ridurre enormemente i tempi della fase preliminare. Può aiutare ad analizzare il Paese, studiare i concorrenti, individuare potenziali clienti e partner, comprendere meglio il contesto commerciale, tradurre e adattare la comunicazione. Attività che una volta richiedevano

settimane possono essere accelerate in modo significativo”.

Il punto, però, non è sostituire persone, competenze e relazioni. “L’AI non elimina il lavoro umano e non sostituisce l’esperienza dell’imprenditore – precisa Sangion –. Può però permettere di usare meglio le competenze già presenti in azienda. Se un

commerciale dispone di più informazioni e le ottiene più velocemente, sarà in grado di prendere decisioni migliori. Se un imprenditore riesce a capire prima se un mercato è interessante, può ridurre rischi e costi”.

Per le piccole e medie imprese

Una differenza particolarmente significativa proprio per le PMI, che spesso non dispongono delle strutture, dei budget e delle divisioni specialistiche delle grandi aziende. Ed è qui che l’Intelligenza Artificiale può diventare un fattore di riequilibrio competitivo.

“Una piccola azienda oggi può accedere a capacità di analisi e strumenti che fino a pochi anni fa sarebbero stati disponibili soltanto a strutture molto più grandi.

Questo non significa che tutte le imprese debbano adottare qualsiasi tecnologia, ma che devono imparare a identificare i punti

nei quali l’AI genera davvero valore”.

Il Friuli Venezia Giulia, secondo Sangion, possiede caratteristiche particolarmente favorevoli per sviluppare questo percorso: una forte cultura manifatturiera, imprese abituate a confrontarsi con l’estero, università, competenze tecnologiche e una posizione geografica che ne fa un ponte naturale tra diversi mercati.



“La tecnologia da sola non basta. Servono formazione, cultura dell’innovazione e soprattutto”collaborazione. Aziende, università, istituzioni e professionisti devono dialogare molto di più. Bisogna creare occasioni nelle quali le imprese possano vedere applicazioni reali e capire dove l’AI può intervenire nei loro processi. Non serve mettere l’Intelligenza Artificiale dappertutto – osserva Sangion –. Il percorso corretto parte da una domanda molto semplice: qual è il problema che voglio risolvere? Solo dopo arriva la tecnologia. “.



“La regione FVG ha una struttura imprenditoriale dinamica e una forte propensione internazionale – conclude Sangion – Se riusciremo a rendere l’Intelligenza Artificiale accessibile e realmente utile anche alle piccole e medie imprese, potremo trasformarla in un vantaggio competitivo importante. La vera sfida non è capire se l’AI entrerà nelle aziende. È capire quanto saremo veloci a imparare a usarla bene”.

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