Aggressione al pronto soccorso di Padova: Stefani condanna la violenza

Un grave episodio di violenza ha scosso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Padova, dove un paziente ha aggredito un medico e due infermieri, causando loro contusioni e danneggiando attrezzature vitali. L’incidente ha sollevato un’ondata di indignazione, con il Presidente Alberto Stefani che ha fermamente condannato l’accaduto, ribadendo l’assoluta intollerabilità di atti violenti all’interno delle strutture sanitarie.

PADOVA. La cronaca riporta un fatto di inaudita gravità, quando un uomo di 36 anni, trasportato dal 118 in stato di forte agitazione e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha scatenato la sua furia all’interno dell’area rossa del Pronto Soccorso. L’aggressione ha avuto come vittime un medico e due infermieri, che stavano prestando servizio con dedizione, e ha causato danni significativi a un ecografo e ad altre apparecchiature mediche essenziali per la diagnosi e la cura dei pazienti. Questo episodio non è solo un attacco fisico al personale, ma un affronto diretto alla sicurezza e alla funzionalità di un servizio pubblico fondamentale, che dovrebbe rappresentare un porto sicuro per chiunque necessiti di assistenza.

Il Presidente Alberto Stefani, esprimendo la sua profonda vicinanza al personale coinvolto, ha dichiarato con fermezza: “Chi aggredisce un medico o un infermiere mentre sta curando un paziente aggredisce chi ogni giorno si prende cura dei cittadini più fragili. In un Pronto Soccorso non può esistere una zona franca per la violenza”. Le sue parole sottolineano la sacralità dell’ambiente ospedaliero, un luogo dove la cura e l’assistenza dovrebbero essere le uniche priorità, libere da qualsiasi minaccia. La violenza, in qualsiasi sua forma, mina la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario e compromette la capacità degli operatori di svolgere il proprio lavoro in serenità e sicurezza.

Stefani ha proseguito, evidenziando la gravità intrinseca dell’accaduto: “Siamo di fronte a un episodio grave perché colpisce persone che in quel momento stavano facendo esattamente ciò per cui sono chiamate ogni giorno: curare e assistere. A loro va la mia vicinanza e quella della Regione del Veneto. Non possiamo accettare che chi indossa un camice debba mettere in conto, come parte del proprio lavoro, anche il rischio di essere aggredito”. Questa dichiarazione non è solo una condanna, ma un monito chiaro: la sicurezza del personale sanitario non è negoziabile. L’idea che un operatore debba considerare la violenza come un rischio professionale accettabile è inaccettabile e richiede una risposta decisa da parte delle istituzioni e della società civile. La Regione del Veneto si schiera al fianco dei suoi operatori, riconoscendo il valore inestimabile del loro impegno quotidiano e la necessità di proteggerli.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto dal Presidente agli agenti del posto di Polizia dell’Azienda Ospedaliera di Padova e agli agenti delle Volanti, intervenuti con tempestività per riportare la situazione sotto controllo. L’efficacia e la rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine sono state cruciali per contenere l’escalation della violenza e garantire la sicurezza degli altri pazienti e del personale presente. Questo evidenzia l’importanza di una presenza costante e di protocolli di sicurezza robusti all’interno delle strutture sanitarie, per prevenire e gestire situazioni di crisi che possono mettere a repentaglio l’incolumità di tutti.

Concludendo il suo intervento, Stefani ha ribadito le ampie ripercussioni di tali atti: “Quando un medico, un infermiere o un operatore viene aggredito si interrompe l’attività di cura e si crea paura tra gli stessi pazienti. Per questo è importante che le norme introdotte per rafforzare la tutela del personale sanitario e sociosanitario trovino piena applicazione. Il messaggio deve essere chiaro: nei nostri ospedali si entra per essere curati e per curare. Chi lavora per salvare e assistere le persone deve poterlo fare senza paura e sapendo di avere le istituzioni al proprio fianco”. Le aggressioni non solo feriscono fisicamente, ma lasciano cicatrici profonde sul morale del personale, influenzando negativamente la qualità dell’assistenza e generando un clima di ansia e insicurezza. È fondamentale che le leggi a protezione del personale sanitario siano non solo esistenti, ma pienamente applicate, e che le istituzioni continuino a lavorare per creare un ambiente in cui la cura possa essere erogata senza timori, con la consapevolezza che chi salva vite è a sua volta protetto e valorizzato. L’ospedale deve rimanere un luogo di speranza e guarigione, non un campo di battaglia.

L’episodio di Padova serve da amaro promemoria della crescente vulnerabilità del personale sanitario e della necessità impellente di rafforzare le misure di sicurezza e il rispetto per chi opera in prima linea. La Regione del Veneto, attraverso le parole del suo Presidente, ha lanciato un messaggio inequivocabile: la violenza negli ospedali non sarà tollerata e ogni sforzo sarà compiuto per garantire che medici, infermieri e tutti gli operatori possano svolgere il loro insostituibile lavoro in un ambiente sicuro e protetto, con il pieno supporto delle istituzioni.

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