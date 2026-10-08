Aggredito autista Mom: arrestato un 16enne per resistenza a pubblico ufficiale

Aggressione avvenuta a Treviso nei pressi della stazione ferroviaria. Un gruppo di ragazzi disturba i passeggeri dell’autobus e in seguito ad un richiamo parte l’aggressione al conducente.

TREVISO – Il conducente di un autobus è stato aggredito attorno alle 20:00 di martedì 6 ottobre nei pressi della stazione ferroviaria di Treviso a bordo di un mezzo della linea 3 di Mom. L’aggressione, compiuta da un gruppo di giovani ragazzi, ha riportato alla vittima ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Secondo quanto comunicato dall’azienda il gruppo, composto da 6/7 persone, avrebbe prima disturbato alcuni passeggeri e successivamente colpito l’autista, intervenuto in loro difesa.

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente sul posto fermando due ragazzi di 16 e 18 anni. È scattato l’arresto per il più giovane, di origine romene, per resistenza a pubblico ufficiale, e al termine del processo per direttissima è stato disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma. Sono in corso ulteriori verifiche per identificare tutti i responsabili dell’aggressione, anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati all’interno dei veicolo.

Il presidente di Mom – Giacomo Colladon – ha espresso, a nome suo e dell’azienda, vicinanza e solidarietà alla vittima, ringraziandolo per la professionalità e il senso del dovere dimostrati nel tentativo di tutelare la sicurezza dei passeggeri e del servizio. Annuncia che l’azienda sta già valutando le azioni legali da intraprendere per richiedere il formale risarcimento di tutti i danni subiti, e ritiene necessario che sia dato un segnale, poiché la conseguente assenza forzata del loro dipendente comporta anche un danno economico e organizzativo per l’azienda.

È intervenuto anche il sindaco di Treviso Mario Conte: «Quello che è successo ieri sera a bordo dell’autobus della linea 3 è intollerabile. Esprimo tutta la mia vicinanza al conducente aggredito mentre stava svolgendo il proprio lavoro anche nel richiamare i ragazzi ad un atteggiamento consono. Voglio però essere chiarissimo: questi ragazzi devono andare in galera. Per strada non li voglio. Chi aggredisce un lavoratore mette a rischio i passeggeri e deve essere messo nelle condizioni di non poterlo fare di nuovo». «Alcuni dei soggetti coinvolti sarebbero già conosciuti per atteggiamenti sopra le righe e comportamenti che hanno creato problemi. Non possiamo continuare ad aspettare che persone che manifestano ripetutamente condotte di questo tipo arrivino a commettere qualcosa di ancora più grave». «Ringrazio la Questura e tutte le Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento e per il lavoro che stanno svolgendo per individuare e assicurare alla giustizia tutti i responsabili. Adesso, però, serve una risposta altrettanto forte. Chi ha commesso questi fatti deve pagare e deve stare lontano dalla nostra città». Conclude Conte: «Questa è la prova che quanto detto e ribadito nei giorni scorsi è l’unica strada da intraprendere. Oltre alla prevenzione, servono norme rigorose e severe, certezza della pena e strumenti efficaci per allontanare e fermare chi rappresenta un pericolo»

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