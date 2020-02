Aggiornamenti sul MOSE

La Senatrice Orietta Vanin, M5S, ha inviato il seguente comunicato stampa di aggiornamento sull’incontro su MOSE e Arsenale di Venezia, avuto con il Commissario Straordinario Spitz.

Rispondo alle richieste di informazioni ricevute da Associazioni e cittadini sull’incontro svoltosi a Roma il 30 gennaio scorso, con il Presidente Commissione Lavori Pubblici Senato Mauro Coltorti M5S e l’Arch Spitz Commissario straordinario del MOSE.

I quesiti posti al Commissario sono stati :

– Lo stato dell’Arte dei lavori del Mose,

– Arsenale: in riferimento agli articoli apparsi sui giornali per il ricollocamento della manutenzione delle paratoie del MOSE;

– Quali gli interventi di mitigazione ambientale delle bocche di porto, per i quali sono già stanziati 122 milioni di Euro;

– A quando lo smantellamento della Piarda di Santa Maria del Mare;

– Elenco delle ditte che ora operano all’interno del cantiere MOSE;

– Il crono-programma del termine dei lavori e delle prove di innalzamento delle paratoie previste nei prossimi mesi.

Il Commissario ha esplicitato come, per il completamento della struttura, manchi ancora il software gestionale che permetterà di collegare in automatico le varie barriere che ora lavorano separatamente. Per risolvere il problema, in via preliminare, si sta approntando un ponte radio. Mancano inoltre alcuni compressori che permetteranno il sollevamento più rapido delle paratie.

Sulla destinazione dell’Arsenale e sulle modalità della manutenzione delle paratoie, non ha dato indicazioni riservandosi successivi aggiornamenti e rimandando alle competenze del Provveditore alle Opere Pubbliche Zincone, di recente nomina MIT, al quale abbiamo già richiesto un incontro.

l Commissario Spitz, nominato dal Ministro per le Infrastrutture De Micheli con delibera del Consiglio dei Ministri, ha a disposizione un milione di Euro all’anno per gestire la struttura commissariale, che ha sede a Roma e avrà uffici a Venezia. Può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante ed avvalersi di strutture, personale e supporto anche di livello internazionale, scelte autonomamente.

Orietta Vanin

