Africa risorsa del futuro: a Padova tre incontri su politica, economia e letteratura

Al Centro universitario di via Zabarella torna il ciclo “Con/Senza Africa”, promosso con il Centro missionario diocesano e i Missionari comboniani. Si comincia martedì 6 ottobre con “La politica in Africa”.

L’Africa interpella sempre di più la nostra società. Non solo per la presenza di tanti uomini e donne arrivati da quel continente, ma anche per le risorse che quella terra può offrire. È lo sguardo proposto dal ciclo “Africa risorsa del futuro – Con/Senza Africa”, tre incontri organizzati a Padova dal Centro universitario, dal Centro missionario diocesano e dai Missionari comboniani.

Un percorso nato da un invito del Capo dello Stato

L’iniziativa prende spunto dalle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcuni anni fa, durante un viaggio in Mozambico, Mattarella definì l’Africa “risorsa del futuro” e invitò a conoscerla e apprezzarla di più. Da quattro anni il Centro universitario raccoglie quell’invito con una serie di appuntamenti dedicati al continente africano, in collaborazione con i comboniani e con il Centro missionario diocesano.

Quest’anno il percorso si concentra su tre ambiti che toccano da vicino anche la vita della società italiana: politica, economia e arte.

Si parte con “La politica in Africa”

Il primo incontro è in programma martedì 6 ottobre 2026 alle 18.30 al Centro universitario di Padova, in via Zabarella 82. Il tema della serata è “La politica in Africa”. Interverranno:

Sara Bin , docente di Geografia all’Università di Padova;

, docente di Geografia all’Università di Padova; Christian Agbor , ex presidente della commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera;

, ex presidente della commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera; Alberto Lanzavecchia, docente di Scienze politiche all’Università di Padova.

I prossimi appuntamenti

Il ciclo proseguirà con altri due incontri, sempre di martedì:

20 ottobre : L’imprenditoria africana

: L’imprenditoria africana 27 ottobre: La letteratura in Africa

L’ingresso è libero.

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