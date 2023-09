“AFGHANISTAN” di Farid Rahimi è tra i progetti vincitori dell’Italian Council

La videoinstallazione AFGHANISTAN di Farid Rahimi è stata selezionata tra gli 11 assegnatari della dodicesima edizione dell’Italian Council – Ambito 1, dedicato alla produzione e acquisizione di nuove opere e loro promozione internazionale – promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

MILANO – Il progetto è stato presentato da Centro Itard Lombardia, in partnership con Archive Kabinett e.V. di Berlino, con la collaborazione di MUFOCO Museo di Fotografia Contemporanea di Milano-Cinisello Balsamo – che acquisirà l’opera – Ar/Ge Kunst di Bolzano e MAO Museo d’Arte Orientale di Torino, partner culturali.

Il progetto, a cura di Luca Cerizza, è concepito come una video installazione a più canali. L’opera sarà il risultato di una lunga ricerca attraverso la quale riconnettere persone e memorie legate al paese di origine del padre dell’artista, l’Afghanistan appunto. Attraverso una serie di viaggi, incontri e dialoghi, Rahimi costruirà una mappatura geografica ed emotiva di questa rete di contatti in un itinerario che va dall’Italia, alla Svizzera, alla Germania, fino agli Stati Uniti, per poi arrivare in Australia e Giappone.

L’opera sarà presentata presso le sedi dei partner europei: a Torino al museo MAO (23 maggio 2024), a Bolzano presso gli spazi di Ar/Ge Kunst (6 giugno 2024), a Berlino negli spazi SAVVY Contemporary di Archive Kabinett e.V. (dal 18 al 22 giugno 2024).



Il progetto sarà accompagnato da una raccolta di saggi sulla diaspora afghana, edita da Archive Books, a cura di esperti del campo come Francesca Recchia (Università Bocconi, Milano), Zafar Sayan e Dawood Tawana, sociologi e ricercatori afgani. La pubblicazione sarà introdotta da una conversazione tra Farid Rahimi e Luca Cerizza.

Farid Rahimi è nato a Losanna nel 1974 e vive a Milano. Attraverso l’utilizzo di differenti media, dal video alla pittura, dal disegno alla fotografia, la sua ricerca esprime un costante interesse verso la narrazione come luogo mentale di sperimentazione. Il tentativo di compiere esperimenti così come la sospensione durante la contemplazione di un’immagine sono elementi che spesso ritornano in quadri, disegni, video e suoni. Ogni singola opera, infatti, potrebbe essere il tentativo di mettere a fuoco un paesaggio, di fissarne un dettaglio: naturale, urbano, emotivo, sociale, relazionale.

Farid Rahimi ha tenuto mostre personali in gallerie come Studio Guenzani (Milano, 2006), Zero…, (Milano, 2007), Fabio Tiboni (Bologna, 2009) e spazi indipendenti come MARS (Milano, 2011), CLER (Milano, 2018) e Kappa Noun (Bologna, 2023). Ha partecipato a numerose collettive in Italia e all’estero.