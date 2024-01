Affrontare le sfide: una storia di guarigione con Al-Anon

Attenta a tematiche di salute mentale e di benessere della società, la nostra Redazione desidera sensibilizzare i lettori su un tema importantissimo: l’alcolismo, una malattia che coinvolge la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro e come i Gruppi familiari Al-Anon possono aiutare a risolvere il problema.

La testimonianza di un coraggioso membro Al-Anon

Nella vita, ciascuno di noi affronta sfide e cresce in modo unico. La mia storia è un viaggio di guarigione che ha trovato rifugio in Al-Anon, un luogo che mi ha insegnato a riappropriarmi del mio valore e a coltivare l’amore per me stessa.

Nella mia famiglia di origine, non ho mai ricevuto riconoscimenti per i miei talenti. Al contrario, le critiche e il focus sulle mie debolezze hanno plasmato una crescente insicurezza. Giunta all’età adulta, mi sono ritrovata smarrita, priva di una consapevolezza piena di me stessa.

La scelta delle scuole superiori è stata determinata dai desideri dei miei genitori, ignorando completamente le mie inclinazioni. Questo ha contribuito a coltivare un senso di inadeguatezza che si è riflettuto nella mia scelta di carriera. Il lavoro diventò un rifugio, un modo per compensare la mancanza di fiducia in me stessa.

Una volta, durante un colloquio di lavoro, ho mentito, sostenendo di avere impegni familiari, temendo di non essere all’altezza del ruolo. Questa paura di non essere all’altezza è cresciuta dentro di me, influenzando tutte le sfere della mia vita.

La mancanza di consapevolezza mi ha portato a fare scelte sbagliate, a permettere relazioni nocive e a subire violenze psicologiche sul lavoro. È stata solo grazie ad Al-Anon che ho iniziato a comprendere il significato di amarsi davvero.

La condivisione in Al-Anon mi ha fatto capire che non ero sola nelle mie fragilità. Essere apprezzata per la mia condivisione ha alimentato la mia autostima. Ma, purtroppo, mi sono allontanata dal gruppo per un periodo, ritrovandomi a subire nuovamente situazioni difficili sul lavoro.

L’esperienza con un compagno alcolizzato è stata il colpo di grazia. Ho dovuto prendere una decisione difficile per amore verso me stessa e mia figlia, allontanandolo da casa. Questo è stato un passo importante nel riconoscere e affermare i miei limiti.

Al-Anon mi ha insegnato che non devo permettere agli altri di calpestare la mia dignità. Ho imparato che amare me stessa significa stabilire confini e non accettare compromessi che ledano il mio benessere.

Oggi, i miei obiettivi sono chiari, e le mie scelte dipendono solo da me e dalla guida del mio Potere Superiore. Ho imparato che l’amore è un sentimento che abbraccia il mondo, ma mai deve diventare una necessità per colmare i vuoti emotivi.

In conclusione, il percorso con Al-Anon mi ha donato la forza di affrontare le sfide, riscoprire il mio valore e imparare ad amare me stessa. La guarigione è un processo in corso, ma ora ho gli strumenti necessari per vivere una vita soddisfacente e autentica.