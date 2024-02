ADMO Treviso: nuovi potenziali donatori di midollo osseo

ADMO Treviso sta reclutando nuovi potenziali donatori di midollo osseo

TREVISO – Associazione Donatori Midollo Osseo, sede operativa di Treviso, insieme con l’UOC di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Cà Foncello e AVIS Montebelluna, sta organizzando un evento straordinario per reclutare nuovi potenziali donatori di midollo osseo. L’appuntamento è fissato per sabato 2 marzo dalle ore 13.00 alle ore 17.00 presso la sede AVIS di Via Ospedale 54 a Montebelluna.

La battaglia contro le malattie del sangue

La donazione di cellule staminali del midollo osseo è cruciale nella lotta contro numerose malattie del sangue, come le leucemie, i linfomi e i mielomi. Tuttavia, la compatibilità con il ricevente è estremamente rara, con solamente 1 individuo su 100.000 che presenta un tasso di compatibilità sufficiente. Per aumentare le possibilità di trovare un “gemello” geneticamente compatibile, è essenziale ampliare il bacino di potenziali donatori attraverso la tipizzazione.

Requisiti per la donazione

Per diventare donatore di midollo osseo, è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali. L’età deve essere compresa tra i 18 e i 35 anni, il peso deve essere superiore a 50 kg e si deve godere di buona salute. Se corrispondi a questi criteri, ti invitiamo caldamente a partecipare all’evento di reclutamento a Montebelluna.

Un procedimento sicuro e vitale

Contrariamente a quanto possa pensare, la donazione di midollo osseo non comporta rischi significativi per il donatore. La procedura più comune è quella della donazione da sangue periferico, conosciuta come aferesi, che si avvale dell’utilizzo di separatori cellulari. Questa tecnica permette di prelevare il sangue da un braccio, isolare le cellule staminali necessarie al trapianto e reinserirlo nel braccio opposto.

Il contributo di ADMO Treviso

L’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) è impegnata da oltre trent’anni anche nella regione del Veneto per informare, sensibilizzare e reclutare nuovi donatori di midollo osseo. Nel 2023, grazie all’impegno di volontari e sostenitori, sono stati registrati 5.178 donatori ADMO al Registro IBMDR, di cui 577 provenienti dalla provincia di Treviso. Tuttavia, l’obiettivo è continuare a incrementare questo numero per offrire una speranza di vita a sempre più persone bisognose.

L’iscrizione all’evento è obbligatoria e può essere effettuata tramite il seguente form: Tipizzazione a Montebelluna in collaborazione con AVIS: raccolta adesioni.

La tua partecipazione potrebbe fare la differenza nella vita di chi lotta contro malattie del sangue.