Addormentarsi a Roma e svegliarsi a Barcellona

Da dicembre 2024 NightJet lancia il nuovo collegamento notturno Roma-Barcellona: una soluzione ecologica e confortevole per viaggi sostenibili.

Dal prossimo dicembre, un nuovo collegamento ferroviario notturno ecosostenibile fa capolino in NightJet. La compagnia ferroviaria si prepara a inaugurare la tratta Roma-Barcellona, offrendo un’opzione di trasporto notturno efficiente ed ecologica per coloro che vogliono esplorare il capoluogo catalano.

Il treno notturno sarà dotato di vagoni pensati per soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori: cabine singole, camere per famiglie e letti a castello. Con una capacità totale di 254 viaggiatori per ciascun treno, l’esperienza di viaggio promette di garantire comfort e flessibilità a bordo.

La novità introdotta da NightJet non solo offre un modo ecologico per spostarsi tra le due città, ma anche una soluzione confortevole per coloro che desiderano evitare lunghe ore di viaggio diurno, sottolineando l’impegno della compagnia austriaca verso un futuro del viaggio sempre più sostenibile.

Crediti fotografici: https://www.nightjet.com