Addolciamo l’autismo è il bellissimo progetto nato dall’idea di Stefania Ruggero (Presidente ANGSA Treviso), per dare un futuro professionale a ragazzi autistici.



Attualmente ospitati presto l’istituto Gris di Mogliano Veneto, 6 ragazzi pasticceri creano prelibatezze per tanti clienti e per le scuole elementari, e noi li abbiamo incontrati con le mani in pasta!