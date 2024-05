Addio al Prof. Antoniazzi del “Cerletti” di Conegliano

Il Rosario sarà recitato giovedì 9 maggio nella Chiesa dei Frati Cappuccini di Conegliano. Per volontà dei famigliari, il rito funebre si svolgerà in forma strettamente privata.

CONEGLIANO (TV) – Sono diversi i messaggi di cordoglio di colleghi ed ex alunni apparsi nella pagina Facebook che ne ha dato il triste annuncio. Lunedì 6 maggio, Paolo Antoniazzi (69 anni), figura di spicco nel panorama dell’enologia e della viticoltura, è mancato improvvisamente all’affetto dei suoi cari.

Conosciuto per la sua dedizione al settore vitivinicolo, Paolo Antoniazzi si è guadagnato una reputazione di esperto fitopatologo e consulente autorevole nel settore agricolo.

La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno instancabile nel promuovere pratiche sostenibili e innovative per la coltivazione della vite. Le sue numerose pubblicazioni specialistiche sono testimonianza del suo contributo significativo alla ricerca e alla diffusione di conoscenze nel settore vitivinicolo.

Laureato in Agraria, stimato professore di Viticoltura ed Enologia presso l’istituto “G.B. Cerletti” di Conegliano, Paolo Antoniazzi ha lasciato un vuoto anche tra i colleghi che hanno incrociato il suo percorso professionale.

La decisione di celebrare il rito funebre in forma strettamente privata rispecchia il desiderio di Antoniazzi e dei suoi cari, di commemorare la sua vita in modo intimo e riservato. Per chi avesse piacere di dargli l’ultimo saluto, il santo Rosario sarà recitato domani sera, alle ore 17.30, nella Chiesa dei Frati Cappuccini di Conegliano.