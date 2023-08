Addio ad Angus Cloud, il Fez di Euphoria

Angus Cloud, attore emergente noto per il suo ruolo nella serie televisiva Euphoria, è morto a 25 anni. La famiglia ha confermato la triste notizia in una dichiarazione rilasciata lunedì 31 luglio 2023. Cloud è deceduto nella casa dei suoi familiari a Oakland, in California. La causa della morte non è stata resa nota.

Cloud era diventato famoso per aver interpretato Fezco “Fez” O’Neill, un giovane spacciatore di droga, nella serie drammatica di HBO Euphoria. Il suo personaggio era uno dei preferiti dai fan, grazie alla sua naturalezza e al suo carisma. Cloud non aveva esperienza di recitazione prima di essere scelto per Euphoria. Fu notato da una talent scout mentre camminava per le strade di New York e successivamente incontrò il creatore della serie Sam Levinson, che lo volle come co-protagonista accanto a Zendaya.

La famiglia di Cloud ha rivelato che l’attore aveva recentemente perso il padre e che aveva sofferto molto per questa perdita. Inoltre, hanno dichiarato che Cloud era aperto sulla sua battaglia con la salute mentale e speravano che la sua scomparsa potesse essere un monito per gli altri a non sentirsi soli e a non combattere in silenzio. “Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, la sua risata e il suo amore per tutti”, hanno aggiunto.

Cloud aveva recitato in un film, The Line, un dramma universitario con Alex Wolff e John Malkovich, presentato quest’anno al Tribeca Festival. Aveva anche fatto delle apparizioni in alcuni video musicali di Juice WRLD, Becky G e Karol G. Cloud era stato recentemente scritturato per recitare in Scream 6.

HBO ha espresso il suo cordoglio per la morte di Cloud, definendolo “un talento immenso e una parte amata della famiglia HBO e Euphoria”. Molti colleghi e amici dell’attore hanno espresso il loro dolore sui social media, ricordando la sua gentilezza e il suo spirito.

Angus Cloud lascia nel lutto la sua madre, i suoi fratelli e le sue sorelle, oltre a numerosi parenti ed estimatori. La famiglia ha chiesto rispetto per la privacy in questo momento difficile.