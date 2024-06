Addio a Barbara Carron, imprenditrice di 51 Anni stroncata dal tumore

Barbara Carron, imprenditrice e pilastro dell’azienda di famiglia Carron Costruzioni Generali Spa, è scomparsa all’età di 51 anni a causa di un tumore. Con il suo ultimo messaggio sui social ha lasciato un’importante riflessione sulla brevità del tempo e l’importanza di vivere appieno ogni momento.

TREVISO. Barbara Carron, un pilastro nel mondo imprenditoriale, è morta questa mattina, 6 giugno, all’età di 51 anni a causa di un sarcoma. Ricoverata dalla scorsa settimana presso la Casa dei Gelsi, la Carron era una figura di riferimento per l’azienda di famiglia, Carron Costruzioni Generali Spa di San Zenone degli Ezzelini, una delle principali aziende nel settore delle costruzioni.

Nata ad Asolo, risiedeva a Treviso ma era molto presente a Padova, dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della società calcistica dal 2005 al 2013. Barbara Carron ha lasciato un segno indelebile non solo nel mondo degli affari, ma anche nella vita delle persone che la conoscevano.

Pochi giorni prima della sua morte, Barbara ha condiviso un toccante messaggio su Facebook: «Godetevi ogni singola cosa che la vita vi regala: non rimandate mai nulla. Non pensate di avere tempo in eterno perché non è così. Vi sbagliate. Pensiamo che tutto torni. Che di tempo ce ne sia in abbondanza: non è così. Il tempo è un’incognita e noi dobbiamo approfittarne perché ogni cosa è regalata, è un dono. Un dono meraviglioso che la Madre Terra ci mette a disposizione».

Dopo la sua scomparsa, la sorella di Barbara ha ricondiviso un messaggio che Barbara stessa aveva scritto cinque mesi prima della scoperta della recidiva del tumore. «Quando ho saputo della mia malattia, è stato l’inizio di un viaggio, la paura e la scoperta di una me che non conoscevo. L’universo toglie e restituisce. Credo che la Vita si regga su questo equilibrio: Dare e Avere. Ho dato un senso a ciò che mi era successo ed ho ricevuto tanto amore», si legge nel messaggio. La sorella ha aggiunto: «Questo il suo pensiero 5 mesi prima della sua recidiva, che purtroppo ci ha tolto troppo presto la sua anima bella, riposa in pace, Sister».

Barbara condivideva regolarmente il suo percorso di cura sui social, creando una sorta di diario virtuale dove raccontava la sua battaglia contro il tumore. Lo scorso 22 maggio, su Facebook, scriveva: «Tanti sono i farmaci che prendo e che mi mettono in balia della stanchezza, del sonno perché la terapia del dolore è bella tosta. Portate pazienza, ma è una malattia, non un’influenza. Talvolta sono io che sbaglio perché mi sento un po’ in colpa e vorrei fare di più: abituo bene le persone e poi magari, ne soffro se non riesco a mantenere il ritmo al quale le ho abituate».

Le parole del Presidente della Regione Veneto: “Resterà il ricordo di una capace imprenditrice, di un’appassionata dirigente sportiva, di una generosa volontaria ma soprattutto di una persona sensibile che ha saputo comunicare con grande coraggio e forza la malattia e gli stati d’animo conseguenti, creando intorno all’inesorabilità del male una grande capacità di pensiero, motivo di ammirazione e riflessione per tutti. Le considerazioni di Barbara Carron affidate fino all’ultimo ai social, infatti, anche nella situazione personale che si ritiene più solitaria, sono divenute motivo di contatto e relazioni, fornendo supporto e fiducia anche a tante persone malate. Sono molto ammirato di come ha saputo mettere a disposizione la sua vita fino alla fine. In questo triste momento partecipo al dolore di tutti i familiari e degli amici. A lei dedico un pensiero”.

Ogni post era accompagnato da una foto, spesso sorridente, testimonianza del coraggio e della positività con cui Barbara ha affrontato la sua malattia fino alla fine.