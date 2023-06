Ad Illegio l’arte diviene “Carne, la materia dello spirito”

Ad Illegio in provincia di Udine presso la Casa delle Esposizioni dal 21 maggio al 22 ottobre 2023 la mostra “Carne, la materia dello spirito“, prende forma in un viaggio che attraverso 40 opere talune inedite, ci pone al cospetto della carne quale dimensione imprescindibile del nostro essere, oltre la materia e la sensibilità, divulgata in linguaggio dell’amore che diventa ragione di vita ma anche attesa e violenza. Fragilità.

Donatello, Canova, Tiepolo, Rubens e De Chirico per citare alcuni artisti che firmano la mostra in un percorso che la carne rende misterioso ed affascinante, quasi a voler scrutare la nostra anima, tra memorie e confini.

Carne, carne, carne. Quasi come fosse una dimensione imprescindibile del nostro essere, concreta e puramente sensuale, che prevede il contatto e la tenerezza.

La grazia della carne e il suo destino a diventare carezza e luce, l’arte della mostra di Illegio narra piacevolmente questa destinazione.

Dal VI secolo a. C. al primo Novecento, attraverso 2.500 di bellezza allo stato puro.

“Carne, la materia dello spirito“– Illegio (Ud) Casa delle Esposizioni dal 21 maggio al 22 ottobre 2023

Instacult di Mauro Lama

Photo by- Comitato di San Floriano