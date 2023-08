Acqua e anice, il road movie di Corrado Ceron

Un viaggio attraverso una rotta verso una meta tutt’altro che agognata si rivela foriero di incontri e rivelazioni.

Il road movie di Corrado Ceron, presentato come evento speciale alle Giornate degli autori allo scorso Festival di Venezia e ora di nuovo nelle sale, narra di una ex diva del liscio ferrarese di Comacchio, Olimpia, (Stefania Sandrelli), che attanagliata dalla vita passata portandosi dietro acciacchi e patologie ingaggia una ragazzina timida (Silvia D’amico), per essere accompagnata fino a Zurigo in Svizzera, dove il liscio e i fasti dell’Emilia godereccia e musicale degli anni 70 potrebbero questa volta segnare il vero capolinea, travestiti da un approdo famelico.

Un viaggio di iniziazione e di addio al tempo stesso passando per il rendez vous spassosissimo con Jimmy (Paolo Rossi), che fa da perfetta sponda lineare un “filino border line“, squarciando tuti gli stereotipi come del resto tutta la pellicola si esercita a fare nell’arco dei 115 minuti.

La leggerezza e il dramma si elevano a capostipiti della sinossi, come l’acqua e l’anice che impersonano Maria e Olimpia, agli antipodi come soluzione alcolica e impatto generazionale.

Tra parrucche e immensa malinconia la storia trasuda una verità, tutto può tornare indietro tranne che il fasto e l’epopea, visto che il film ben confezionato dal giovane regista Corrado Ceron sciorina musica e gag divagando forse un po’ troppo nel ricordo dalle nuances tristi, intriso in un cocktail a base di miele, zucchero e balere.

Il furgone colorato arriva a Zurigo quando tutto infine appare chiaro e la paura di soffrire per Olimpia ha deciso di prendere il sopravvento, dove l’acqua e l’anice vengono sostituiti da una soluzione farmacologica che prende un’altra direzione.

Verso l’eterno, vista la vita diventata lontana e difficile da portare, specie quando si è stati giovani e belli.

Acqua e anice, un film di Corrado Ceron con Stefania Sandrelli, Sivia D’amico, Paolo Rossi, Luisa De Santis, Vito

Intravisti per voi di Mauro Lama