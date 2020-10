Acqua alta: prevista per giovedi 15 ottobre una marea di 135 centimetri

Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia Locale del Comune di Venezia comunica che per giovedi 15 ottobre è previsto un massimo di marea di 135 centimetri per le ore 10.45, mentre per venerdi 16 alle ore 11.20 è previsto un possibile picco di 120 centimetri.

Il Centro Maree ricorda che un’alta marea di 135 centimetri statisticamente ha una durata media di circa 3 ore e viene percepita in modo diverso nelle varie parti della città. A San Marco ci saranno circa 40 centimetri di acqua dal piano di calpestìo, a Rialto circa 25 centimetri, mentre il piazzale antistante la stazione ferroviaria sarà bagnato solo nella parte limitrofa al Canal Grande. L’allagamento complessivo del suolo cittadino sarà comunque del 52%.

La saccatura depressionaria che in queste ore sta interessando la costa atlantica dell’Europa centro-occidentale, da domani si sposterà sulla Francia. Tale evoluzione indurrà la formazione di un’area ciclonica tra Sardegna, Liguria e Toscana e quindi la formazione di venti di scirocco lungo il bacino del basso e medio Adriatico.

All’origine della previsione la coincidenza del passaggio di questa nuova perturbazione con la marea astronomica di sizigia che in questi giorni presenta valori particolarmente importanti: 81 centimetri alle 10.45 di giovedi e 84 centimetri alle 11.20 di venerdi.

Le previsioni sono state analizzate e condivise anche nell’ambito del Tavolo Tecnico per le previsioni marine costituito ormai da tre anni oltre che dal Centro Maree (come organo di Protezione civile locale) anche dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dal CNR-ISMAR, tavolo che si riunisce ogni qualvolta ci siano previsioni di marea superiori a 110 centimetri.

Gli aggiornamenti

Il Centro Maree ricorda che per essere sempre informati sulle previsioni di marea a Venezia o leggere i valori osservati in tempo reale, ha attivato un nuovo servizio via Telegram. Per attivarlo è sufficiente associarsi al canale @centromareevenezia_bot

Per essere avvisati in modo tempestivo in caso di eventi di acqua alta è invece utile iscriversi anche al canale Telegram: CentroMareeAvvisa

Si consiglia di seguire gli aggiornamenti delle previsioni, effettuati 24 ore su 24, anche attraverso i seguenti canali:

– collegandosi al sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it/maree

– seguendo i profili social del Comune di Venezia e del Centro Maree

– chiamando il risponditore automatico al numero 041 2411996

– iscrivendosi al servizio email e sms dal portale DiMe

Commenta la news

commenti