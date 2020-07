Accordo pubblico-privato di via Ulloa a Marghera: il Consiglio approva la variante 11 al Piano degli interventi, il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica

Il Consiglio comunale di Venezia ha approvato oggi, con 20 voti favorevoli e 11 contrari, la variante 11 al Piano degli interventi relativa all’accordo pubblico-privato tra l’Amministrazione comunale e la società Cediv, proprietaria del compendio immobiliare di via Ulloa a Marghera.

L’approvazione è stata preceduta dalla controdeduzione delle 3 osservazioni pervenute; contestualmente sono stati approvati anche il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica.

Il progetto di riqualificazione dell’area prevede, tra l’altro, un’area verde pubblica di 30mila metri quadrati nella parte a ovest dell’area d’intervento, confinante a sud con via Paolucci e a nord con la strada statale, la costruzione di un nuovo edificio direzionale e la realizzazione di un parcheggio pubblico e privato, regolato da convenzione, all’interno di un edificio multipiano, che sarà accessibile per i veicoli provenienti dalla bretella autostradale di via della Libertà e collegato a percorsi pedonali e ciclabili verso la stazione ferroviaria e l’abitato di Marghera. La delibera approvata prevede inoltre l’attivazione di un percorso partecipato per raccogliere contributi che consentano di arricchire e dettagliare le scelte progettuali relative al parco attrezzato e agli spazi pubblici urbani.

L’intervento consentirà di connettere Marghera con il centro di Mestre, sfruttando il progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria e l’ampliamento della stessa attraverso la dotazione di nuovi spazi costruiti sopra i binari. La nuova struttura ferroviaria, lunga un centinaio di metri, larga 18 e posta ad un’altezza di circa 10 metri, permetterà l’attraversamento ai pedoni e ai ciclisti, ​che da Mestre vogliono andare a Marghera e viceversa.

