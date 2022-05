Accademie di Belle Arti in Italia: quali scegliere e come accedere

L’Italia è famosa in tutto il mondo non solo per la sua cucina e per i suoi paesaggi, ma anche per il suo patrimonio artistico e culturale. Non è un caso, infatti, che ogni anno milioni di turisti giungano nel nostro Paese per visitare le opere, i musei e i monumenti presenti sul territorio italiano.

Come non stupisce neppure il fatto che anche le nostre Accademie di Belle Arti siano tra le più conosciute al mondo. Questi istituti di formazione, considerati equipollenti ai normali diplomi di laurea triennale o specialistica, attirano di anno in anno sempre più studenti provenienti da ogni parte del mondo.

Ma quali sono le migliori in Italia? All’interno di questo articolo vedremo nel dettaglio gli istituti che presentano un’offerta formativa di alto livello e come è possibile accedervi.



Gli istituti migliori in Italia

Come accennato in precedenza, l’Italia si distingue per l’altissimo livello delle sue Accademie di Belle Arti. Recentemente, questa caratteristica è stata riconosciuta anche dal riconoscimento ottenuto dalla NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) che è rientrata nella classifica delle migliori 100 università per il settore Art & Design al mondo. La classifica è il QS World University Rankings stilata da Subject 2021.

NABA offre una formazione di alto livello e ha due campus a Milano e Roma in cui è possibile seguire un ampio numero di corsi di studio che preparano gli allievi a carriere di livello internazionale nel settore design, fashion e in capo artistico.

Altra accademia che gode di grande fama in Italia è quella di Venezia. Si tratta di un istituto molto costoso, ma di alto livello. Includere nel proprio curriculum il conseguimento di un titolo presso questa accademia consente di avere ottimi sbocchi lavorativi e di avere opportunità di stage in ambiti prestigiosi.

Una valida alternativa è l’accademia di Urbino anch’essa prestigiosa ma più accessibile dal punto di vista economico. L’Accademia di Belle Arti di Urbino offre diversi corsi, tra cui spiccano quelli di scenografia, pittura e scultura, oltre a indirizzi innovativi in ambito multimediale.

Una tra le più antiche accademie in Italia è, invece, quella di Roma la cui storia risale, addirittura, alla fine del ‘500 e offre corsi di pittura, decorazione, scultura e grafica d’arte. Inoltre, propone anche corsi in comunicazione e didattica d’arte e progettazione e arti applicate.



Come accedere alle accademie

Come abbiamo visto, gli istituti citati offrono un livello di formazione elevato e, per tale motivo, per potervi accedere è necessario sostenere una spesa non indifferente che, in alcuni casi, può essere ammortizzata tramite l’accesso a borse di studio.

Il livello elevato dei costi è dovuto alla possibilità di ottenere una qualifica professionale che apre le porte al mondo del lavoro. Per poter sostenere i costi molti studenti intraprendono un percorso lavorativo parallelo a quello di studi o, in alternativa, scelgono di rivolgersi a un istituto di credito per riuscire a pagare la retta. Quest’ultima è un’opzione molto gettonata, infatti ci sono delle banche online che offrono prestiti personali in modo veloce, senza complicazioni burocratiche e a condizioni vantaggiose.

Ma cosa bisogna fare per poter accedere a questi fondi? Una risposta esaustiva ci è fornita da alcune guide specializzate presenti sul web, che spiegano in quali casi si può ottenere un finanziamento agevolato e quali passaggi è necessario compiere per ricevere un prestito personale. Grazie a queste soluzioni, coloro che sono interessati ad accedere a queste accademie potranno permettersi di pagare l’iscrizione e, in generale, gli studi.