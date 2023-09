A Venezia 80 “Gasoline Rainbow”, l’inno giovane e libero di Bill e Turner Ross

Gasoline Rainbow è la storia libera e giovane di cinque ragazzi americani dell’Oregon, che, appena terminato il liceo non vedono l’ora di intraprendere un viaggio tipicamente on the road prima di varcare la soglia di quel domani che non vorrebbero mai incontrare.

Il trip parte con un furgone messo maluccio, con due fari posteriori guasti e una messa in. moto laboriosa. Destinazione 800 km di distanza sulla soglia della costa del Pacifico.

I cinque sono quindi pronti ad intraprendere il viaggio che conta, quello che rivela voglia irresistibile di libertà e trasgressione unite al desiderio di raccontare senza veli, di se stessi e della propria famiglia. Tra deserto e tappe in divenire, dove la sorpresa dietro l’angolo arriva sempre piacevole, quasi a rappresentare l’oggi che allontana il domani.

Perchè di questo si narra, di una giornata che inizia e finisce e mai si ripeterà, con quel profumo di benzina che diventa anelito della giovinezza e viatico per distanziare il futuro prossimo, incerto e misterioso.

Di certo esiste solo l’amicizia, il trasporto non solo meccanico e la meta, “la festa della fine del mondo”, che rappresenta l’approdo felice e folle, in attesa di un mondo che non vorrebbero mai conoscere, quello misterioso del giorno dopo.

Gasoline Rainbow regala una colonna sonora clamorosamente doviziosa, tra funk e soul, senza tralasciare nulla, e proprio per questo l’arcobaleno genera una sorta di “switch scapigliato“, seppur istintivo e inquieto.

Un film che diventa documentario e viceversa, stretto e avvolto in maniera travolgente nella storia di cinque amici, on the road e squisitamente a stelle e strisce.

Tra viaggio e sogno.

Gasoline Rainbow, un film di Bill Ross, Turner Ross, con Tony Abuerto, Micah Bunch, Nichole Dukes, Nathaly Garcia, Makai Garza

Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia sezione Orizzonti 80esima edizione

Prima fila di Mauro Lama