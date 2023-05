“A Treviso la bellezza è donna”. Scoprire la Città nei luoghi delle donne

Una proposta che va ad integrare il calendario delle visite “A Treviso la bellezza è donna”, le cui prossime visite si terranno sabato 6 e sabato 20 maggio (entrambe alle ore 15.00)

TREVISO – In occasione del “Festival Treviso Città per le donne”, che si terrà nel fine settimana, gli Uffici IAT di Treviso dedicano le visite guidate della primavera proprio all’altra metà del cielo. “I luoghi delle donne a Treviso” è il titolo degli itinerari che porteranno a conoscere la città da un punto di vista “tutto rosa”, nei luoghi di Treviso in cui le donne sono e sono state protagoniste.



Tre gli appuntamenti del fine settimana

Venerdì 5 maggio alle ore 10.30, visita a CA’ SPINEDA: il Palazzo nobiliare che si affaccia su Piazza San Leonardo apre le sue porte e svela le sue storie al femminile. Francesca Pola, una padrona di casa vissuta nel Settecento e le donne della sezione espositiva, come Rosa Bortolan ed Emma Ciardi, quest’ultima figlia a sua volta di un altro noto pittore, Guglielmo Ciardi.

Sempre venerdì 5 maggio, alle 16.00, incontro dedicato a PALAZZO GIACOMELLI per scoprire la figura di Antonietta Giacomelli, nata a Treviso nel 1857 nell’elegante palazzo di famiglia, dove cresce in un ambiente culturale di grande apertura intellettuale, diventando una scrittrice affermata. Si occupò principalmente del ruolo della donna e di giustizia sociale, affrontando le tematiche da una prospettiva cristiana. Celebri furono le sue battaglie a colpi di articoli sulle riviste dell’epoca, diventando un’esponente del femminismo cristiano d’inizio ‘900.

Sabato 6 maggio, alle 10.30, conclusione delle visite guidate con il tour del TEATRO MARIO DEL MONACO: la visita è innanzitutto dedicata a Toti dal Monte, nei 130 anni dalla nascita a Mogliano Veneto. Toti cantò in questo teatro in più occasioni, nel 1920 come Lodoletta di Mascagni e successivamente nel 1922, 1931, 1943 e 1945. A lei è dedicato il concorso internazionale che ogni anno premia le migliori voci emergenti e che rappresenta proprio la sua eredità artistica. Non ci si dimenticherà, però, di accennare ad altre due donne: Caterina Jaquillard Onigo, che dopo la tragica morte della figlia contessa Teodolinda Onigo, donò la sua quota di proprietà al comune.

Il ritrovo per tutti gli appuntamenti è 30 minuti prima presso l’Ufficio IAT Treviso centro (Piazza Borsa, 4). Per informazioni e prenotazioni: IAT Treviso Centro: [email protected] – 0422.595780.