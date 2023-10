A Sciocolà Vasco diventa una scultura di cioccolato

Maxi installazioni, aerografie e tanto altro in programma a Modena dal 27 al 29 Ottobre. Sciocola’, il festival dedicato al cioccolato artigianale come ogni anno ha in serbo tanto soprese per stupire il pubblico.

MODENA – Dalla Ferrari di cioccolato a grandezza reale, al Monte Rushmore di cioccolato, passando per il busto di Pavarotti, per la quinta edizione della kermesse verrà realizzata la maxi-tavoletta di cioccolato “Vasco Bund” dedicata a Vasco Rossi e creata dall’artista Daniel Bund, una vera e propria opera d’arte dallo stile irriverente tutta da ammirare.

Ma le sorprese non finisco qui, sempre a tema artistico sarà possibile ammirare le uova di cioccolato aerografate dal pasticcere e artista Nicola Giotti. L’artista realizzerà tre uova di cioccolato grazie alla sua tecnica coniata dopo 12 anni di studio, l’aerografia Indiretta speculare lucida, per un meraviglioso connubio tra talento artistico e maestria artigiana, le quali raffigureranno immagini legate a Vasco Rossi, vere e proprie opere d’arte tutte da scoprire.

Un omaggio artistico anche alla città che ospita la kermesse, in Piazza Torre sarà possibile ammirare una maxi-scritta “MODENA” realizzata unicamente con tavolette di cioccolato tutta gialla e blu in onore dei colori modenesi.

All’interno del Louvre di sciocolà in Piazza Matteotti, verrà presentata la maxi-scultura di cioccolato dedicata a VASCO ROSSI, grande personaggio della musica Rock italiana, realizzata dallo scultore e cioccolatiere Mirco della Vecchia.

Arte grafica, arte musicale e arte artigiana, Sciocola’ è tutto questo unito in unico festival dedicato alle eccellenze. Dal 27 al 29 Ottobre le vie del centro di Modena tra Via Emilia Centro, Corso Duomo, Piazza Matteotti, Piazza Mazzini, Piazza Torre e Piazza Grande saranno un vero tripudio di dolcezza, profumi e sapori il tutto accompagnato dalla musica.

Disfide, showcooking, degustazioni, incontri di carattere gastronomico-culturale, presentazioni di libri, laboratori per bambini e spettacoli itineranti questo e tanto altro per il ricco calendario di eventi gratuiti che animerà il capoluogo estense accompagnando i visitatori in un vero e proprio viaggio sensoriale tra tradizione e innovazione grazie alle maestrie degli artigiani cioccolatieri.

La manifestazione è ad ingresso gratuito, promossa da CNA Modena, organizzata da SGP Grandi Eventi Srl in partnership con Acai, con il contributo e il patrocinio del Comune di Modena e della Camera di Commercio di Modena, con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna.