In occasione della festa degli innamorati, Venicemarathon propone la promozione a San Valentino “corri con il tuo amore” per correre in due al prezzo di uno.

VENEZIA – Venicemarathon pensa agli innamorati di tutto il mondo e in occasione della festa di San Valentino ripropone la speciale promozione ‘Corri con il tuo Amore’ e la vantaggiosa offerta ‘corri in 2 e paghi 1’. Un’occasione unica per correre insieme alla persona che si ama.

Ci si potrà iscrivere in due persone a tutte le manifestazioni organizzate nel corso dell’anno da Venicemarathon, pagando un solo pettorale. La coppia dovrà necessariamente iscriversi nella stessa gara e alla stessa distanza.

La promozione scatterà martedì 13 febbraio a mezzogiorno e terminerà giovedì 15 febbraio, sempre alle ore 12.

Le iscrizioni avverranno esclusivamente online, attraverso i siti ufficiali degli eventi e la promozione sarà valida per le prime 100 coppie iscritte in ogni singola gara.

Ecco le gare alle quali la promozione verrà estesa:

38^ Wizz Air Venicemarathon 42K-21K-10K (Venezia, 27 ottobre) www.venicemarathon.it;

13^ Jesolo Moonlight Half Marathon &10K (Jesolo, 25 maggio) www.moonlighthalfmarathon.it;

8^ CMP Venice Night Trail (Venezia, 6 aprile) www.venicenighttrail.it;

3^ Venice Lido Beach Trail (Lido di Venezia, 22 settembre) www.venicelidobeachtrail.it