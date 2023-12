A Padova il leggendario chitarrista dei Genesis

Steve Hackett, il leggendario chitarrista dei Genesis, sarà a Padova il prossimo 2 novembre per celebrare il 50° anniversario di “The Lamb Lies Down On Broadway”.

PADOVA – Un altro grande appuntamento con la grande musica internazionale sarà di scena al Gran Teatro Geox di Padova. Il 2 novembre 2024 arriverà infatti Steve Hackett.

Il leggendario chitarrista dei Genesis ha annunciato le date del suo tour europeo del 2024, che si intitolerà “Steve Hackett – Genesis Greats, Lamb Highlights & Solo“. Per celebrare il 50° anniversario di “The Lamb Lies Down On Broadway“, Hackett includerà infatti una selezione di highlights da questo iconico album dei Genesis. Oltre a questi, troveranno ampio spazio i più grandi successi della band e della sua carriera da solista.

L’intramontabile lavoro di chitarra di Steve Hackett è stato intessuto in tutto il catalogo di album dei Genesis degli anni ’70. Negli ultimi anni lui e la sua straordinaria formazione da tour, composta da Roger King (tastiere), Nad Sylvan (voce), Jonas Reingold (basso, cori), Rob Townsend (sassofono, flauti, tastiere aggiuntive) e Craig Blundell (batteria), hanno riportato molti di questi album sui palchi di tutto il mondo con enorme successo. L’ospite speciale, Amanda Lehmann, si unirà all’intero tour britannico alla chitarra e alla voce. Molti fan avevano chiesto di includere altri brani di “The Lamb Lies Down On Broadway”: una richiesta che sarà esaudita nel prossimo tour, che celebrerà anche l’importante traguardo (mezzo secolo) raggiunto dall’album stesso.

“Non vedo l’ora di partire per il tour“, afferma Steve Hackett, “riportando sul palco i migliori brani di ‘The Lamb Lies Down on Broadway’ e altri pezzi iconici dei Genesis insieme a gemme soliste“.

Steve Hackett è noto in tutto il mondo come un musicista rock di immenso talento e innovativo. È stato chitarrista dei Genesis, nella loro formazione classica con Gabriel, Collins, Banks e Rutherford, che ha prodotto album acclamati come Selling England by the Pound (uno dei preferiti di John Lennon).

Grazie alla straordinaria versatilità di Steve sia nel suonare la chitarra elettrica che nel comporre, coinvolge influenze di molti generi, tra cui il jazz, la world music e il blues. È altrettanto abile nei suoi album di musica classica, che includono interpretazioni di brani di compositori da Bach a Satie, composizioni per chitarra acustica che hanno guadagnato l’ammirazione di molti, tra cui Yehudi Menuhin, e ambiziosi album per chitarra e orchestra come A Midsummer Night’s Dream, registrato con la Royal Philharmonic.

Con i Genesis, la chitarra di Steve ha prodotto alcuni dei momenti più memorabili, dalla sensibilità del suo suono acustico in Horizons e Blood on the Rooftops ai drammatici assoli di chitarra rock di Firth of Fifth e Fountain of Salmacis. Nell’intraprendere la sua carriera da solista ha sviluppato la sua eccezionale gamma, spingendo i confini musicali in aree eccitanti, inventando nuovi suoni e anche tecniche come il “tapping”. La sua carriera da solista si rafforza sempre di più e a metà degli anni Ottanta non solo il singolo di successo Cell 151, ma anche il supergruppo GTR di Steve Hackett e Steve Howe, riscuote un grande successo in America.

Dopo i GTR Steve ha collaborato con molti musicisti famosi come Paul Carrack, Bonnie Tyler, John Wetton e Brian May, che ha riconosciuto in Steve una delle sue prime influenze. Steve ha poi prodotto l’album di successo Genesis Revisited. Con Blues with a Feeling è tornato ancora più indietro alle sue radici, continuando a sfidare i propri “orizzonti” con un mix incredibilmente eclettico di suoni, generi e un senso dell’esotico che ancora oggi entusiasma i suoi numerosi seguaci.

Gli album più recenti possiedono un alto livello di sofisticazione, insieme a una dinamica potente sempre presente, dall’oscurità drammatica e atmosferica di Darktown e Wild Orchids al viaggio colorato attraverso il tempo e lo spazio di To Watch the Storms. Out Of The Tunnel’s Mouth del 2009, scritto e registrato nel bel mezzo di un periodo di sconvolgimenti domestici e professionali, è stato pubblicato con una risposta estremamente positiva da parte dei fan e dei recensori, molti dei quali lo hanno proclamato il suo migliore disco di sempre. Sulla scia di OOTTM è uscito Beyond the Shrouded Horizon nel 2011, che ha ricevuto un’accoglienza altrettanto entusiastica. Nel 2012 Steve ha collaborato con Chris Squire degli Yes per l’album “Squackett” A Life Within a Day.

I concerti elettrici dal vivo di Steve portano i suoi fan in un viaggio straordinario, attingendo da un ricco patrimonio musicale. I brani preferiti dai Genesis, come l’imponente Firth Of Fifth, si affiancano ai classici da solista, mentre il materiale solista più recente dimostra che Steve è un artista ancora al top della sua carriera. Supportato da alcuni dei migliori musicisti del pianeta, il lavoro unico di Steve alla chitarra rimane il fulcro su cui si regge questo spettacolo impegnativo ed esaltante.

L’inserimento dei Genesis nella Rock And Roll Hall Of Fame, avvenuto nel marzo 2010, è una testimonianza delle qualità durature della loro musica. Steve ha sempre tenuto alta la fiamma della musica classica dei Genesis. Il suo Genesis Revisited II, un doppio CD, coinvolge diversi artisti iconici e contiene molti brani preferiti dei Genesis. È stato pubblicato a fine ottobre 2012. Al tour mondiale Genesis Revisited, che ha coinvolto Steve con una band dai mille talenti nel 2013, sono seguiti, a grande richiesta, diversi tour Genesis Revisited, la maggior parte dei quali comprende sia brani dei Genesis che da solista.

Non è mai uno che si adagia sugli allori, Steve è costantemente all’avanguardia con nuovo materiale come artista esilarante e innovativo. Dopo il successo dell’album Wolflight, The Night Siren, At The Edge Of Light ha conquistato un posto di rilievo nelle classifiche del Regno Unito e di molti altri Paesi. In un anno ha pubblicato i due album in studio Under A Mediterranean Sky e Surrender Of Silence, oltre a pubblicare un album dal vivo e la sua autobiografia durante il periodo più difficile di Covid. Ora è di nuovo in tournée in tutto il mondo. Il suo talento e la sua energia continuano a essere apprezzati da tutto il mondo.

