A Mogliano, sotto l’albero della solidarietà e della sostenibilità

MOGLIANO VENETO – In occasione delle festività natalizie, l’Amministrazione Comunale moglianese si fa portavoce di un messaggio di solidarietà, socialità e sostenibilità. «Quest’anno vogliamo celebrare il Natale e le iniziative ad esso legate con un forte impegno verso la comunità in termini di sostegno alle attività produttive, coinvolgimento delle associazioni locali e rispetto per l’ambiente» ha detto il Sindaco Davide Bortolato.

L’Amministrazione Comunale ha infatti deciso di investire considerevolmente nel rendere la Città più accogliente e suggestiva che mai. Dietro a questa scelta, trovano per esempio spazio le luminarie a led diffuse in Città, che invitano i cittadini a vivere il commercio di prossimità e ad uscire di casa per fare acquisti a piedi: in questo modo non solo si riduce l’inquinamento ma anche si promuovono le occasioni di socialità, sostenendo al contempo le attività produttive locali.

Altro elemento chiave delle iniziative natalizie moglianesi è il coinvolgimento attivo delle associazioni locali nel tessuto sociale e in eventi o attività che rafforzano il senso di appartenenza alla comunità. Tra le iniziative più attese, spiccano l’annuale mercatino dell’Antiquariato e la XXXVIII Mostra Mercato del Radicchio Rosso di Treviso I.G.P. “Fiore d’Inverno”, che offriranno ai cittadini l’opportunità di trascorrere momenti piacevoli e di scoprire le tradizioni locali.

Per l’intero mese di dicembre è stata inoltre riproposta la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Caduti, come opportunità di divertimento per le famiglie.



Infine, per favorire la coesione tra il centro e le frazioni, al pari del 2022, in ogni quartiere è stato posizionato un albero di Natale e una casetta in legno. In uso alle associazioni locali, queste casette sono oramai punti di riferimento per la comunità, poiché svolgono funzione aggregante e promuovono il valore di appartenenza.

«Il Natale 2023 a Mogliano Veneto sarà l’occasione per riscoprire i veri valori della solidarietà, della socialità e della sostenibilità, in direzione di una comunità ancora più forte e coesa. Anche quest’anno abbiamo destinato un contribuito economico alle Associazioni di Quartiere per aiutarle ad organizzare iniziative che coinvolgano attivamente i residenti. Auguriamo a tutti i cittadini di vivere un sereno e felice Natale» ha aggiunto Giorgio Copparoni, Assessore alla Cultura e alle Attività Produttive.

Foto di copertina ©Ortolan