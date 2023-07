A Mogliano il gran finale di “Abbazie in Festival”

Abbazie in Festival chiude la sua edizione 2023 con uno spettacolo di Commedia dell’Arte nella cucina di Goldoni, nel chiostro dell’Abbazia di Mogliano Veneto.

L’Abbazia di Santa Maria Assunta a Mogliano Veneto ospiterà giovedì 13 luglio l’ultimo appuntamento di Abbazie in Festival, la manifestazione che ha portato nelle antiche chiese della Marca spettacoli di musica e teatro di alto livello, aperti e inclusivi, per regalare al pubblico momenti di cultura e bellezza nelle serate estive.

Sul palco del chiostro dell’Abbazia benedettina, la compagnia Atelier Teatrale CarroNavalis presenterà “Palchetto Veneziano: le maschere della Commedia nella cucina di Carlo Goldoni”.

Si tratta di uno spettacolo originale, in cui Colombina, Arlecchino, Pantalone e Brighella daranno vita a scene e battute ispirate alla cucina veneziana, raccontando la città e le sue passioni attraverso i suoi piatti tipici. Non solo ricette, ma anche tradizioni, amori, scandali e gelosie: un mosaico di personaggi e di testi, improvvisati come dei canovacci, arricchiti da danze e pantomime.

Lo spettacolo inizierà alle 20.45, con ingresso gratuito e accessibile a tutti, senza barriere architettoniche.

Matteo Gobbo Trioli, direttore artistico del Festival: “Concludiamo questa edizione con il linguaggio teatrale: un percorso che è partito dall’opera, a Monastier di Treviso, passando per il jazz all’Abbazia di Vidor, e la musica del mondo a Nervesa della Battaglia, come se il viaggio tra le abbazie volesse simboleggiare il ritorno alla città della Bellezza eterna quale Venezia. Ringrazio le Amministrazioni Comunali che hanno collaborato con grande entusiasmo per la realizzazione di questo Festival diffuso”

Abbazie in Festival, nel nuovo format 2023, ha coinvolto quattro luoghi storici sparsi nella provincia di Treviso, grazie alla collaborazione dei Comuni di Monastier di Treviso, Vidor, Nervesa della Battaglia e Mogliano Veneto.

La rassegna è nata dalla volontà del direttore artistico Matteo Gobbo Trioli, musicista e organizzatore di eventi, di rendere la cultura di qualità semplice e accessibile a tutti, valorizzando l’attrattiva delle location come elemento aggiuntivo di interesse per l’opera artistica, che esalta la peculiarità del genius loci.”