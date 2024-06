A Milano si va al cinema con cani e gatti

CineBau e AristoPets: se prima era stato il Cinemino a lanciare l’iniziativa, ora è l’Anteo di CityLife a diventare pet-friendly, con le proiezioni CineBau

MILANO – La città di Milano, da sempre all’avanguardia e propensa a sperimentare nuove mode, aggiunge un’altra perla al suo diadema di iniziative innovative. Dopo il successo di sei anni fa del Cinemino, pioniere con le proiezioni CineBau, ora anche l’Anteo ha deciso di aprire le porte ai quattrozampe con una nuova rassegna chiamata AristoPets. L’iniziativa si svolge ogni venerdì pomeriggio di giugno (ore 16) nella sale del cinema Anteo a CityLife.



AristoPets: cinema a quattro zampe

La rassegna AristoPets rappresenta una svolta per gli amanti degli animali domestici, permettendo a cani e gatti da compagnia, abituati alla socialità, di accompagnare i loro proprietari al cinema. Un’occasione unica di condividere un’esperienza culturale con i propri animali, rafforzando ulteriormente il legame speciale che li unisce.



Regole per un’esperienza piacevole e rispettosa

Per garantire una convivenza armoniosa tra tutti i partecipanti, sono state stabilite alcune regole fondamentali per i quattrozampe in sala. Sono previste dieci poltrone dedicate agli animali, i quali devono essere tenuti al guinzaglio obbligatoriamente. Inoltre, è necessario presentare il libretto delle vaccinazioni del proprio animale, assicurando così il rispetto delle norme sanitarie. Infine, è imposto il divieto di arrecare disturbo agli altri spettatori, permettendo a tutti di godere appieno della proiezione.



Un’iniziativa che fa tendenza

L’apertura del cinema agli animali domestici è destinata a diventare una tendenza in una città come Milano, sempre pronta ad accogliere e sperimentare nuove idee. La rassegna AristoPets non solo promuove l’inclusività, ma rappresenta anche un passo avanti verso una maggiore accettazione e valorizzazione del rapporto tra uomo e animale nella società contemporanea.

L’Anteo e il Cinemino dimostrano ancora una volta come Milano sia in grado di coniugare innovazione, cultura e amore per gli animali, offrendo ai cittadini nuove e coinvolgenti esperienze da vivere insieme ai loro amici a quattro zampe.