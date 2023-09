A Milano la prima Festa della Fotografia

Una fiera-mercato rivolta a tutti coloro che amano la fotografia. Due giorni di eventi, incontri, mostre e talk con la possibilità di toccare con mano le più recenti tecnologie proposte dai più importanti brand del settore, confrontarsi con alcuni dei principali fotografi internazionali e scoprire le nuove proposte della fotografia italiana ed europea. Il tutto in una atmosfera underground, con musica live e street food.

MILANO – Milano si prepara ad abbracciare il “Big Event”, fiera-mercato della fotografia che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 alle Officine del Volo (ex Officine Aereonautiche Caproni) in via Mecenate 76/5 dalle 9.30 alle 19.00.

Una vera e propria rivoluzione, che mette insieme non solo tutte le anime della fotografia, aziende leader, addetti ai lavori, professionisti, appassionati e amatori, ma che si rivolge anche al grande pubblico offrendo un’altra prospettiva: persone di tutte le età che si sentono sempre più protagoniste del mondo dell’immagine contemporanea, ma che spesso si affidano al proprio smartphone e non si sono mai confrontate con una vera macchina fotografica.

Due giorni intensi aperti a tutti nei quali il pubblico potrà toccare con mano le ultime novità nel campo dell’imaging e della tecnologia più innovativa, incontrare da vicino i grandi fotografi contemporanei e confrontarsi con alcuni nuovi autori che hanno già raggiunto un’ottima capacità artistica ma ancora non sono riconosciuti a livello nazionale e internazionale, e che metteranno in vendita a un prezzo sostenibile una loro opera fotografica.

Il tutto in un’atmosfera dinamica, underground di festa e gioia, con ottima musica live e, nelle parti esterne della location scelta per il Big Event, con alcune principali proposte di Street food, così da richiamare anche i semplici curiosi, che non hanno nella fotografia il loro principale interesse, ma che della fotografia amano e riconoscono la magia e vorrebbero saperne di più.

Fabio Prina, direttore di FcF Store: “Il Big Event nasce per riportare a Milano un evento che punti non solo sulla tecnologia, rivolgendosi a professionisti, ‘amatori evoluti’ e semplici curiosi che desiderano vedere da vicino le novità del settore e toccare con mani le nuove fotocamere presenti sul mercato, ma che si rivolga anche a tutti coloro che pensano che la fotografia si possa fare esclusivamente con il proprio cellulare e non conoscono la grande differenza che esiste quando uno scatto viene realizzato con una vera macchina fotografica”.

250×250 mm GRAFICA COMUNICATO STAMPA BIG EVENT 2023

Proprio pensando a questa fascia di pubblico il Big Event offre innanzitutto la possibilità di conoscere le novità del settore proposte dai principali Brand della tecnologia fotografica: Sony, Canon, Videndum (Manfrotto, Joby, Gitzo, Lowepro, Avenger, Lastolite, Syrp), Nital (Nikon, DJI, Lexar, Polaroid), Fujifilm (Instax), Attiva (Eizo, Wacom, Lacie), Polyphoto (Om System, Tamron, Angel Bird), Asphot Pro (Godox, Saramonic, Delkin Device, Dorr), FF Distribuzione (Tamrac, Rollei), Rinowa (Tokina, Tenba, Hoya, Benro, Nissin, 7Artisan, TTartisan), Toscana Foto Service (Nanlite, Sirui, Kase), Fowa (Panasonic, Hasselblad, Samyang, Zeiss, Kodak), Image Consult (Laowa Venus Optics, Kaiser, Hensel, Billingam, Tethertools, Omnicharge), Aedi Jewels.

Giuseppe Ferraina, responsabile di Milano Sunday Photo: “La nostra vita è ormai dominata dall’immagine e negli ultimi anni abbiamo assistito a uno ‘tsunami’ che ha spinto tutti a voler diventare protagonisti. Ma la vera fotografia è cura del dettaglio, approfondimento, attenzione, concentrazione. Il Big Event vuole proprio dare voce a chi si sente travolto da questa rivoluzione e vuole farne parte, aiutandoli però a scelte più consapevoli. Abbiamo coinvolto aziende, galleristi, case editrici specializzate e, nello stesso tempo, chiamato ad esporre alcuni dei giovani più interessanti del panorama contemporaneo. Il Big Event vuole superare l’autoreferenzialità in cui spesso si è impantanato il mondo della fotografia, e aprirsi al pubblico, che è sempre più curioso, vuole essere protagonista, ma spesso non sa come fare”.

Accanto all’aspetto tecnico e professionale del mondo fotografico, la kermesse propone anche un taglio culturale, con mostre e incontri con alcuni fra i più importanti fotografi internazionali.

Loredana De Pace: “All’interno del programma del Big Event sarà dato grande valore anche all’aspetto culturale, dando la possibilità ai visitatori di partecipare a ben 14 talk con grandi autori internazionali, che parleranno del loro fare e sentire l’immagine dialogando con il pubblico; si svolgerà inoltre un incontro dedicato al tema sempre delicato e attuale del ‘diritto d’autore’ e, al piano superiore, sarà allestita una grande mostra fotografica”.

I TALKER

Lorenzo Morandi (Nikon), Paolo Verzone (Canon Ambassador), Giulia Parmigiani (Sony), Enrico Farro (Manfrotto), Ugo Baldassarre (OM System), Sara Lando (Fujifilm), Paolo Baccolo (attiva), Emanuele Lucchetti (OM System), Giulio Di Sturco (Fujifilm), Massimo Sestini (Canon), Francesco Brunello (Nikon), Giovanni Auletta (Sony), Avv. Costantino Monteleone (Cosmo Legal Group).

AUTORI EMERGENTI PRESENTI

Alessandro Accossato, Elena Amodeo, Federica Antico, Piergiuseppina Baffi, Giada Bergamasco, Selina Bressan, Filipe Casiraghi, Marcello Colombo, Mario Cucchi, Mauro De Bettio, Matteo De Cillis, Dalila De Luca, Francesco Fontana, Giorgio Formenti, Giuseppe Giudici, Stefano Germi, Giovanni Grassi, Cesare Gualdoni, Ivan Manzone, Vito Margiotta, Sonia Marschaleck, Tiziano Masciardi, Carlo Milani, Vittoria Panerai, Virgilio Patarini, Alberto Ravelli, Rocco Scattino, Vittorio Schieroni, Salvatore Marco Urso, Toby Vignati, Barbara Vittoria Vitale.

LE MOSTRE

Spiriti della foresta di Juan Borja, in collaborazione con la Fcf Gallery

di Juan Borja, in collaborazione con la Fcf Gallery Volare! di Massimo Sestini

di Massimo Sestini Volare! con immagini degli studenti dell’Istituto Italiano di Fotografia di Milano

L’iniziativa, ideata e organizzata da Fabio Prina e Giuseppe Ferraina, responsabili rispettivamente di FcF Forniture Cine Foto e di Milano Sunday Photo, si presenta come una grande Festa della Fotografia e si svolgerà con la collaborazione di Loredana De Pace / Studio CAOS in veste di Culture & Communication Manager.