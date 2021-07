A Mestre il primo ipermercato per i poveri. Offerti alimentari, abiti e mobili. Intitolato a Papa Francesco

Il primo ipermercato per i poveri in Italia nasce a Mestre. Copre una superficie ci 3.600 metri quadrati e distribuirà gratuitamente abiti, alimentari e mobili. Si recuperano cibo e oggetti. Non sprecare, tutto per uno