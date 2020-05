A Mestre finalmente il cinema. Da lunedì al Centro Culturale Kolbe

Il Cinema, con la C maiuscola, quello che ci piace vedere su di un grande schermo insieme ad altre persone, riprenderà all’aperto, a Mestre.

“Centro Culturale Kolbe riaprirà da lunedì 18 maggio alle 21,15 nello spazio accanto l’edificio del cinema teatro di via Aleardi 156 la sua rassegna “E..state all’aperto”L’iniziativa si avvale del supporto della piattaforma multimediale Movieday , che mette a disposizione gli oltre mille film del suo catalogo, e partirà nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento – assicura il responsabile Alexandru Iacob. “Da qui il numero esiguo di spettatori, massimo 20, che potrà essere ammesso alla visione solo attraverso prenotazione al numero 3277872341”

L’evento, che aveva animato negli anni scorsi le estati mestrine, ha già incontrato l’interesse di diverse decine di potenziali partecipanti. Comunque ci sarà spazio per tutti visto che le proiezioni sono in programma tutte le sere per l’intera estate. Fra l’altro Centro Kolbe e piattaforma Movieday hanno in programma di coinvolgere gli spettatori attraverso i social, dando agli iscritti alla mailing list la possibilità anche di esprimere le loro preferenze su quale dei film disponibili nel catalogo della piattaforma Movieday programmare. Prezzo del biglietto 5 Euro. Ora non resta che incrociare le dita e sperare nel buon tempo poiché non c’è il piano B, ovvero la sala interna da usufruire in caso di pioggia.

Silvia Moscati

