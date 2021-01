A Marcon vaccinazione anti Covid per operatori e ospiti RSA “San Marco”

A MARCON VACCINAZIONE ANTI-COVID PER GLI OPERATORI E OSPITI DELLA RSA “SAN MARCO”, TRA QUESTI NONNA RINA DI 102 ANNI

Inizio anno nel segno della speranza e della serenità per gli ospiti e gli operatori della Residenza per anziani “San Marco” di Marcon, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”. Questa mattina il direttore sanitario e la coordinatrice infermieristica della struttura hanno infatti vaccinato 29 operatori e 25 ospiti, la più anziana dei quali è Rina Bovo di 102 anni. Il previsto richiamo vaccinale è fissato per il prossimo 5 febbraio. I 53 ospiti che al momento risultano positivi, e che al momento godono tutti di buona salute, verranno a loro volta vaccinati una volta terminato il periodo di isolamento.

Per il direttore sanitario Alessandro Targhetta e la coordinatrice infermieristica Daniela Filkovska quello odierno è un momento a lungo atteso «che premia gli sforzi di tutto il personale – medico, oss, infermieri, psicologa, fisioterapisti, educatrici, logopedista, assistente sociale, impiegati, addetti alle pulizie e alle cucine – che in un anno terribile e faticoso ha lavorato con professionalità e straordinaria abnegazione per preservare la salute di tutti i nostri assistiti. Grazie alla vaccinazione la nostra struttura verrà adesso messa definitivamente in sicurezza. Ecco perché guardiamo con grande fiducia al 2021, pronti ad accogliere nuovi ospiti: da oggi questa RSA smette di essere un ambiente a rischio, per diventare al contrario come uno dei luoghi più sicuri di tutta la provincia».

