A Lana in Alto Adige l’estate è dei bambini

Estate per bambini” è un ricco e vario programma di attività pensato per i bambini dai 6 ai 14 anni (e per le loro famiglie), che si trovano a trascorrere le vacanze estive a Lana o nei dintorni. Fino al 5 settembre, infatti, sono in programma giornate dedicate ad avventure, a imparare divertendosi e a fare nuove conoscenze. Le attività previste nel programma sono molte: rafting, escursioni con simpatici lama, visite al pollaio e al mondo delle api, Wild River Tubing, “Una mela al giorno” e “Piccoli giardinieri nel verde”.

LANA – Imparare facendo esperienza diretta: come si svolge la vita nell’alveare, in cosa si differenzia l’ape regina dalle operaie, come si produce il miele, in cosa consiste il lavoro dell’apicoltore è una bellissima opportunità per i bambini.

Il lama-trekking proposto nell’Estate per bambini di Lana è un’esperienza unica, in cui si impara a conoscere questi animali amanti dei bambini. I lama portano l’attrezzatura e il cibo che serve alla fine dell’escursione, quando, tutti insieme, dopo circa 2 ore di camminata attraverso freschi boschi e soleggiati prati, si fa una scorpacciata di wurstel alla griglia.

credits Maria Gapp

Il rafting per tutta la famiglia è un’avventura davvero speciale: a bordo di speciali gommoni, le guide esperte di Acquaterra propongono un’entusiasmante discesa sul fiume Adige, da Castelbello a Naturno, per passare un’indimenticabile giornata sull’acqua.

Un’altra divertente avventura sull’acqua è il Wild River Tubing, una discesa attraverso le curve e le rapide di un affluente poco profondo del fiume Passirio su un gigantesco pneumatico di gomma gonfiabile, chiamato anche “tubo”.

credits Acquaterra

“Piccoli giardinieri nel verde” è un’attività che, attraverso una breve visita guidata nel vivaio Galanthus di Lana, illustra il lavoro dei giardinieri. I bambini imparano a piantare le talee, a seminare correttamente i semi, a spuntare le piante e a creare un orto. Alla fine dell’esperienza, tornano a casa con un vaso dipinto da loro.

credits lanaregion.it

Un nuovo appuntamento di quest’anno è “Una mela al giorno”: la contadina Patrizia del maso Schrenteweinhof di Lana racconta ai bambini storie e curiosità interessanti su questo frutto, illustrandone le diverse varietà (che si potranno anche assaggiare) e spiegando come si coltivano i meli. Insieme a Patrizia, poi, che è una delle 63 contadine dell’”Associazione delle Donne coltivatrici Sudtirolesi. Dalle nostre mani”, i bambini preparano deliziosi spuntini a base di mela.

Inoltre, nel mese di agosto sarà di nuovo possibile raggiungere, con la nuovissima funivia appena installata, la cima di Monte San Vigilio, la montagna del territorio di Lana e dintorni. In questa meravigliosa meta per le gite in famiglia, un immenso parco giochi “naturale” con sentieri escursionistici adatti anche ai passeggini, i bambini potranno dare libero sfogo alla propria fantasia, improvvisando una caccia al tesoro, una collezione di pigne d’abete oppure andando alla scoperta dei rifugi degli scoiattoli.

©Sascha Vogelgesang CC BY 2.5, commons.wikimedia.org

Lana, insieme ai paesi limitrofi di Cermes, Pavicolo, Postal, Monte San Vigilio, Foiana e Gargazzone, si trova in una zona soleggiata dell’Alto Adige in cui la flora mediterranea si unisce e confonde con quella alpina, grazie al clima favorevole creato dalla barriera naturale del Gruppo di Tessa, che impedisce al gelo del nord di penetrare.

Meli, ciliegi, orchidee e palme convivono così con castagni, larici e faggi, in armonioso concerto anche con la storia, la cultura ben radicata e le peculiarità dei vivaci centri abitati. Perché Lana unisce, rendendo ospiti e residenti un tutt’uno in un luogo dove ogni giorno è vacanza. Qui trovi pieno relax e massimo piacere in strutture eccellenti, ma scopri anche il fascino della vita rurale sul maso di montagna; qui provi sinestesie di sapori di cucine gourmet e nello stesso tempo gusti la cucina tradizionale dell’Alto Adige, spesso rivisitata in chiave moderna, ma sempre con ingredienti locali freschi e genuini; qui puoi cimentarti in difficili escursioni o passeggiare piacevolmente lungo percorsi in piano fra i meleti. Infine, un programma di attività estive per bambini ricco e vario e i numerosi eventi culturali, artistici, musicali e gastronomici, rendono Regione Lana la meta ideale in cui vivere o soggiornare da single, in coppia o con tutta la famiglia.

In copertina, credits Alex Filz