A Jesolo il tour dei finalisti del Premio Campiello

Giovedì 29 luglio alle 18.00 in Piazza Milano, i libri finalisti raccontati dalla voce degli autori della cinquina del premio letterario

Venezia, 27 luglio 2021 – Arriva a Jesolo il tour letterario estivo degli scrittori del Premio Campiello, concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto. Giovedì 29 luglio, i cinque finalisti della 59^ edizione del Premio incontreranno il pubblico alle ore 21.00 in Piazza Milano. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica di Jesolo e con il patrocinio del Comune di Jesolo.

Lettori e appassionati potranno ascoltare gli autori presentare e raccontare le proprie opere, selezionate lo scorso 28 maggio a Padova: Andrea Bajani, “Il libro delle case” (Feltrinelli), Giulia Caminito, “L’acqua del lago non è mai dolce” (Bompiani), Paolo Malaguti “Se l’acqua ride” (Einaudi), Paolo Nori “Sanguina ancora” (Mondadori) e Carmen Pellegrino, “La felicità degli altri” (La Nave di Teseo). A dialogare con loro ci sarà Maria Pia Zorzi, giornalista, conduttrice di Rai Veneto.

L’accesso è aperto al pubblico, ci si può prenotare (fino ad esaurimento posti) scrivendo all’indirizzo mail: [email protected] (in caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro Vivaldi di Jesolo).

“Nel corso degli anni, l’appuntamento con la cinquina di finalisti del premio Campiello si è confermato come uno dei principali eventi culturali che la città rivolge ai cittadini e agli ospiti – dichiara l’assessore alla Cultura della città di Jesolo, Giovanni Battista Scaroni –. E’ un momento di incontro nel quale, dialogando con quegli autori che si sono distinti nell’ambito letterario promuoviamo la lettura come importante fonte di crescita culturale in un momento in cui di cultura c’è davvero un grande bisogno”.

La tappa jesolana – resa possibile grazie al contributo di Falkensteiner Hotel & Spa di Jesolo – va ad aggiungersi agli eventi del tour estivo dei finalisti che tocca quest’anno 11 località, per un’estate all’insegna della letteratura grazie al Premio Campiello. Dopo gli appuntamenti del Lido, Cornuda, Asolo, Parigi,Alba, Teramo, Tivoli, gli autori saranno venerdì 30 luglio alle ore 18.00 a Cortina in Piazza Angelo Dibona, sabato 31 luglio alle ore 18.00 in Piazza Walther a Bolzano e concluderanno il ciclo di incontri domenica 1° agosto alle 17.30 ad Asiago (VI) in Piazza Duomo.

Aggiornamenti sugli incontri potranno essere seguiti sui canali social del Premio Campiello seguendo l’hashtag #PremioCampiello2021.

Il vincitore della 59^ edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 4 settembre a Venezia all’Arsenale di Venezia, selezionato dalla Giuria dei Trecento Lettori anonimi.

La cinquantanovesima edizione è realizzata grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, Eni, Umana, Pirelli, Fincantieri, Alperia, Coca-Cola HBC Italia, Tim, Sidi Group, Studio DCA, Seingim e con la collaborazione di Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene DOCG, Grafiche Antiga, Cenacolo Artom, Salviati, Printmateria, Pro-Gest, Feinar, Magis, Alilaguna, Trenitalia Vettore Ufficiale, Comieco, Federazione Carta e Grafica, Community, Rai Cultura, Peggy Guggenheim Collection, CPM Music Institute di Franco Mussida e Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati. Il Premio si avvale del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Regione Veneto, della collaborazione e del sostegno di Unioncamere Veneto.