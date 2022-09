A Jesolo il Mondiale giovanile di Kickboxing

5mila presenze tra atleti, dirigenti e accompagnatori dal 30 settembre all’8 ottobre.

Mancano una settimana, poi il sogno diverrà realtà. Jesolo è pronta a ricevere l’invasione allegra e pacifica dei 5mila protagonisti in arrivo da tutto il mondo per i Mondiali di Kickboxing Wako, riservati alle categorie Cadetti e Juniores, in programma dal 30 settembre all’8 ottobre prossimi. Le migliori promesse della disciplina pronte a sbarcare sulla riviera veneziana per un evento destinato a lasciare il segno: 3mila gli atleti che si contenderanno i titoli iridati del 2022, ma con loro ci saranno anche tecnici, dirigenti e accompagnatori. Gli ospiti del Mondiale vengono da 65 Paesi dei 5 continenti.

La città di Jesolo è pronta, come sempre, ad offrire il meglio di sé in questo ultimo scorcio di una lunga stagione estiva, come sempre da record. Gli hotel di prim’ordine, la pulizia, lo shopping, la cortesia e la ricettività degli operatori della città faranno ancora una volta la differenza e si faranno apprezzare ancora una volta dagli sportivi del mondo della kickboxing.

Il Presidente Nazionale della Federkombat, Donato Milano, esprime tutta la sua gratitudine alle istituzioni e alla città di Jesolo per il coinvolgimento nell’organizzazione di questo grande evento internazionale: “Siamo pronti, il lavoro procede bene anche grazie alla grande disponibilità dell’amministrazione comunale di Jesolo, che è allineata alla nostra federazione e supporta i nostri eventi che stiamo portando sul loro territorio.

La città è diventata un centro internazionale per le attività di prestigio di Federkombat, offre un palazzetto idoneo, che definirei in realtà fantastico, e degli hotel di pregio. Devo dire grazie all’amministrazione e alla Regione veneto per averci messo nelle condizioni di portare ancora in Italia una competizione così imponente”.

Jesolo si conferma l’hub italiana degli sport da combattimento, con il suo PalaInvent sempre tirato a lucido e perfettamente idoneo alle esigenze delle discipline Federkombat. I precedenti parlano chiaro, e a favore della scelta di Jesolo: solo nel 2022, si sono già svolti il Criterium-Coppa del Presidente, con oltre 3500 presenze da tutta Italia, e i Campionati italiani, con oltre 4mila arrivi in città.

E nel 2023, oltre a ripetere i due grandi appuntamenti di livello nazionale, arriverà la Coppa del Mondo: tra un anno, dal 27 settembre al 1° ottobre, si alza l’asticella: quasi 6mila presenze previste con i migliori fighters del pianeta, i loro tecnici e le delegazioni, pronte a scoprire la bellezza della città e della Laguna veneziana.