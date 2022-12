A Jesolo il Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica femminile categoria Gold

In gara 700 atlete tra gli 8 e i 12 anni. L’evento sportivo organizzato da Gymart Academy dal 16 al 18 dicembre.

Continuano gli eventi sportivi a Jesolo. Da venerdì 16 a domenica 18, la città ospiterà il Campionato nazionale di ginnastica artistica femminile per la categoria Gold. L’evento coinvolgerà circa 700 atlete di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, provenienti da tutta Italia, qualificatesi a questa fase finale della competizione dopo aver concorso alle gare regionali.

Il campionato, organizzato dall’associazione sportiva Gymart Academy con il supporto del Comune di Jesolo, si svolgerà al Palazzo del Turismo. Venerdì 16 saranno schierate tutto il giorno le categorie 3A e 3B divise in gironi, mentre sabato 17 sarà la volta delle atlete delle categorie GOLD 1 e GOLD 2.

Domenica 18, a chiudere, le finali delle migliori dieci squadre per ciascuna categoria. Quest’anno anche l’associazione Gymart Academy ha conquistato il diritto di partecipare alla finale nazionale nella categoria GOLD 3A con la squadra composta da Aurora Bozzato, Adele Gobbetti, Alice Pilla, Nicole Pianura e Ginevra De Marchi.

Le atlete jesolane, sotto la guida dei loro tecnici, Maila Dagonfo e Peggy Pasian, nonché del presidente Giovanni Pasian, saranno impegnate venerdì pomeriggio. Il Campionato nazionale di ginnastica artistica femminile rappresenta l’ultimo atto di una lunga stagione sportiva. Tra le tante giovani atlete che si contenderanno il titolo della propria categoria al Palazzo del Turismo potrebbero esserci le promesse della ginnastica artistica italiana di domani.

“Lo sport a Jesolo non va mai in vacanza – commenta l’assessore allo Sport della Città di Jesolo, Martina Borin -. Siamo felici di ospitare anche quest’anno il Campionato nazionale di ginnastica artistica femminile e siamo orgogliose della partecipazione delle nostre atlete. Per loro, come per tutte le altre giovanissime impegnate, sarà un importante occasione di crescita sportiva ma anche personale in un contesto accogliente e favorevole il cui ricordo le accompagnerà a lungo. Certamente si divertiranno ma speriamo anche, perché no, che Jesolo possa rappresentare per qualcuna di loro un nuovo passo verso un’importante carriera sportiva”.