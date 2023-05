A Grado debutta la Corsa delle Rose     

Le Corsa delle Rose è pronta a sbocciare anche a Grado. Previsti premi speciali per i gruppi più numerosi. Una volta di più: vince chi c’è. Conto alla rovescia per l’edizione inaugurale dell’evento podistico dedicato alle donne, ma aperto anche agli uomini, che si svilupperà su un percorso di 8 chilometri nel cuore della splendida Isola del Sole. Una rosa all’arrivo per tutte le partecipanti. Ricavato alla LILT di Gorizia.

GRADO – Tutto pronto a Grado per l’edizione inaugurale della Corsa delle Rose. Un evento all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà che lo scorso 16 aprile, a Lignano Sabbiadoro, ha coinvolto circa 1200 partecipanti e promette di essere un successo anche a Grado.

L’appuntamento è per domenica 21 maggio. La corsa (o camminata, per i meno allenati) scatterà alle 10 dal Grado Sport Village, in Piazzale Azzurri d’Italia, e si svilupperà su un percorso di 8 chilometri. Il tracciato percorrerà un ampio tratto (circa 3 km) del lungomare dell’Isola del Sole, per poi andare ad inoltrarsi nel cuore della città storica, tra campielli e vicoli su cui si affacciano le pittoresche case dei pescatori.

Al traguardo tutte le partecipanti riceveranno una rosa offerta dallo stabilimento balneare Bora Bora di Grado. Un motivo in più per non mancare e contribuire così al bell’esordio di una corsa che promette di diventare una classica di primavera.

Organizzata da una società sportiva trevigiana, il Running Team Conegliano, con il patrocinio del Comune di Grado, la Corsa delle Rose è dedicata alle donne, ma aperta anche agli uomini. Non è una gara, ma una corsa da affrontare in libertà, correndo o camminando, magari con i bastoncini del nordic walking.

Parte del ricavato, una volta dedotti i costi organizzativi, sarà destinato al sostegno delle attività di prevenzione e di diagnosi precoce della LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Gorizia.

Le iscrizioni saranno possibili anche sabato 20 (dalle 14.30 alle 19) e domenica 21 maggio (dalle 7.30 alle 9.30) al Grado Sport Village, dove sarà posto anche il traguardo della corsa. La quota d’iscrizione è di 12 euro (8 euro per i bambini di età inferiore agli 8 anni) e dà diritto alla t-shirt e alla sacca ufficiale dell’evento.

credits foto Corsa delle Rose