A Franca Coin il Premio Presidio culturale italiano 2023

Il consigliere delegato alla Città di Venezia, cultura: progetto futuro, Stefano Zecchi, ha preso parte ieri mattina ai Giardini Reali di Venezia alla consegna del premio “Presidio culturale italiano 2023” a Franca Coin, fondatrice e presidente di Venice International Foundation dal 1996 al 2020 e ora presidente onoraria, e presidente di Friends of Venice Italy Inc., associazione americana gemellata con VIF.

Il premio le è stato conferito da Cultura Italiae, associazione nazionale indipendente che opera come piattaforma di riflessione nei settori culturali in cui l’Italia è riconosciuta come forma di eccellenza. Il riconoscimento, che viene assegnato annualmente a personalità che si sono contraddistinte per l’orgoglio di appartenenza nell’agire quotidiano, nell’innovazione, nello sviluppo del Paese, è andato quest’anno a Franca Coin per il suo impegno per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico di Venezia.