A Casier, un laboratorio di Parkour rivolto ai giovani dai 14 ai 21 anni

Per i ragazzi del Comune di Casier, settembre è un mese ricco di eventi sotto il segno del progetto Dos-sier Giovani, fortemente voluto dall’Amministrazione e attivo nel territorio da quest’anno.

Di prossimo avvio sono diversi tornei sportivi informali, promossi e organizzati dai ragazzi del territorio insieme agli operatori della Cooperativa La Esse, accanto ad una novità: un laboratorio gratuito di Parkour per giovani dai 14 ai 21 anni, che abbiano voglia di sperimentare esercizi e attività a corpo libero per apprendere l’arte dello spostamento outdoor.

“It’s Parkour Time”, questo il titolo dell’iniziativa, attende i partecipanti nei pomeriggi di giovedì 15 e 22 settembre, dalle 17.00 alle 19.00, al Parco Norma Cossetto di Dosson.

Locandina “It’s Parkour Time”

«In questo particolare momento storico, credo che incontrare i ragazzi per dare loro voce e luoghi dove incontrarsi, confrontarsi, sperimentarsi ed esprimersi liberamente, possa essere un supporto importante per costruire nuove relazioni anche in un’ottica di comunità. È questo uno degli obiettivi cardine di Dos-sier Giovani – afferma l’Assessore alle Politiche Giovanili Rossella Veneran. – Presto avremo nuove proposte da raccontare e da definire insieme ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze».

Per poter partecipare agli eventi è necessario telefonare o mandare un messaggio agli educatori del territorio o seguire le diverse iniziative sui canali Social del Comune di Casier e di Dos-sier Giovani.



Dos-sier Giovani, coordinato operativamente dalla Cooperativa La Esse, vede educatori professionisti che, affianco alla progettazione di attività per il tempo libero, incontrano i giovani nei luoghi di socializzazione spontanea, per conoscerli e conoscere i loro bisogni, desideri e potenzialità.