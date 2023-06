A Cá dei Carraresi la personale di Paolo Socal

L’inaugurazione è per questa sera e ce ne sarà fino al 10 luglio: Cá dei Carraresi a Treviso è pronta a ospitare una personale dell’artista trevigiano Paolo Socal, in arte pa.

Elaborazione pop dell’immagine, ricerca grafica ed espressionismo materico contemporaneo fanno da sfondo a una sperimentazione informale che approda a tele figurative o astratte di dimensioni notevoli che attraggono, è proprio il caso di dire, tutto il suo talento diretto e istintivo.

La sperimentazione tecnica caratterizza la produzione dell’artista trevigiano quasi come fosse un mantra a cui attingere per poter far fuoriuscire soggetti, graffiti e collage. Con un concetto di divulgazione capace di suscitare immediatamente empatia ed emozioni.

Libera e diversificata è la varietà di temi e di soggetti rappresentati, dal Classic Design, agli oggetti pop, ai miti della musica, alla percezione sociale dell’immagine della donna.

I materiali in uso da pa, siano carbone, gesso o acetato contribuiscono a caratterizzare da par loro le opere che appaiono dirette ed esaustive.

La passione profonda di pa riesce a “firmare“ le sue creazioni in modo indelebile e personalissimo, quasi a volersi ergere in maniera contigua, seppur abitata da un elegante discrezione.

A cura di Roberta Gubitosi, la mostra sarà inaugurata a Cá dei Carraresi venerdì 23 giugno alle 18.00. Ingresso gratuito.

Instacult di Mauro Lama