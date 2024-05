95ª Adunata Alpini, 85 km a piedi da Preganziol a Vicenza

Si parte domani, martedì 7 maggio alle 8.45. Il saluto degli Alpini in marcia agli alunni delle scuole elementari.

PREGANZIOL (TV) – L’Adunata Nazionale è l’evento più importante della vita associativa di un Alpino, un’occasione per celebrare i valori dell’amicizia, della fratellanza e del sacrificio.

Per molti di loro l’anno non è quello solare, bensì quello tra un’adunata e l’altra. Lo è in particolare per il Gruppo Alpini di Preganziol che anche quest’anno, sotto lo slogan annuale “Il Sogno di Pace degli Alpini” si incammineranno verso Vicenza per partecipare alla 95ª Adunata Nazionale degli Alpini (in programma dal 10 al 12 maggio).

Domani, martedì 7 maggio, dieci penne nere partiranno a piedi alle 8.45 dalle scuole elementari “Giovanni XXIII” di Preganziol e dopo una breve cerimonia alla quale parteciperanno anche gli alunni, il Dirigente Scolastico e il Sindaco, si inoltreranno nel percorso di circa 85 chilometri verso Altavilla Vicentina. Lì verrà stabilito il “campo base” e saranno ospitati dal locale Gruppo ANA.

“La marcia in occasione dell’Adunata non è cosa nuova per noi e tutto è stato pianificato per tempo coinvolgendo anche alcuni Gruppi ANA lungo il percorso che ospiteranno per la notte i marciatori di Preganziol” commenta Valter Aiolo, Capogruppo di Preganziol.

Mercoledì 8 maggio, con partenza alle ore 9.00, anche un gruppo di otto Alpini di Mogliano Veneto si metterà in cammino verso Vicenza, unendo forze e spirito nel nome della tradizione e della solidarietà alpina.



Le tappe

7/5 Piombino Dese

8/5 Villa Del Conte

9/5 Torri di Quartesolo e

10/5 arrivo ad Altavilla Vicentina.

Le soste serali non serviranno solo a recuperare le forze per il giorno successivo, ma diventeranno dei veri e propri “eventi” di aggregazione, festa e soprattutto di memoria, con cerimonie organizzate per ricordare chi è “andato avanti”, coinvolgendo cittadini, Alpini e numerosi ragazzi delle scuole locali. I marciatori saranno seguiti da due mezzi di supporto con tutto il necessario per i 4 giorni di cammino.

Chi non partecipa alla marcia si dedicherà ad ospitare gli Alpini della caserma Manlio Feruglio di Venzone, in una tappa della loro “Road to Vicenza”.



In bicicletta da Venzone

Con il fine di rendere l’Adunata ancora più speciale, dieci Alpini in attività, appassionati delle 2 ruote, partiranno in bicicletta il 7 maggio da Venzone per raggiungere Vicenza nella giornata di venerdì 10. L’8 maggio si fermeranno a Preganziol, con arrivo previsto verso le 13.00. Poi alle ore 16.00 è prevista una breve cerimonia alla presenza del Sindaco e di delegazioni degli altri Gruppi ANA limitrofi.

“Quello con gli Alpini di Venzone e il loro Capogruppo Gianluca Melillo è un sodalizio iniziato un paio d’anni fa proprio in occasione di una Adunata Nazionale – continua il capogruppo delle penne nere di Preganziol. – Sarà per noi un vero piacere abbracciarli, passare del tempo con loro e deporre dei fiori a memoria del Capitano Manlio Feruglio, presso la casa natale, al quale è intitolata la Caserma di Venzone e la nostra stessa Casa degli Alpini.”



95ª Adunata nel segno della tradizione

Venerdì 10 maggio sarà “mobilitazione generale” con la partenza di un gran numero di Alpini, amici e simpatizzanti, oltre ai coristi, che raggiungeranno ad Altavilla Vicentina i marciatori in partenza domani, 7 maggio.

La sera del 10 il coro di Preganziol si esibirà in concerto a Tavernelle di Altavilla, per poi replicare l’esibizione il giorno successivo nella Chiesa di San Rocco a Vicenza, in attesa di partecipare alla grande sfilata di domenica 12, il culmine dei tre giorni per le penne nere.

Sarà una grande festa fatta di incontri, ricordi, canti e iniziative culturali, che vuole essere una testimonianza del significato dell’essere Alpino, per mantenere viva questa tradizione e questo spirito, e soprattutto un’occasione per onorare il sacrificio e la dedizione di coloro che non ci sono più.