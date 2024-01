9 Regioni dialogano sul fine vita

VENEZIA – Saranno ben nove le Regioni chiamate a dialogare su un tema caldo come con la società civile per una sanità che permetta a tutti il diritto a non soffrire. I seminari di lavoro, con oltre cento contributi di palliativisti, bioeticisti, giuristi, rappresentanti di associazioni e istituzioni sono promossi dal Network “Ditelo sui tetti”, di cui Steadfast è tra i fondatori, invitando tutti i consiglieri regionali, e si svolgeranno in contemporanea presso le sedi dei consigli regionali di Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Sicilia e Veneto.

Locandina seminario Veneto